11.08.2020, 09:40

На островах Греции прекращают ночную работу бары из-за вспышки коронавируса


EST
На островах Греции прекращают ночную работу бары из-за вспышки коронавируса
Scanpix, Reuters

Власти Греции в понедельник объявили о новых ограничительных мерах из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом в стране, сообщают европейские СМИ. Меры предполагают запрет на работу с полуночи до 7 утра баров и ресторанов в ряде регионов страны, в том числе на популярных среди туристов островах Миконос, Санторини, Корфу, Крит, Родос, Закинф и Кос.

Многие из этих туристических направлений известны именно своей оживленной ночной жизнью. Ограничения будут действовать до 23 августа. Они распространяются также на города Салоники, Ларису, Волос и Катерини.

Кроме того, новые меры обязывают всех, кто прилетают в Грецию из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Испании и Швеции иметь при себе справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19.

Для борьбы с распространением коронавируса власти Греции также отменили несколько массовых мероприятий, в том числе запланированную на сентябрь Международную ярмарку в Салониках.

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Ранее в понедельник министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что "к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами".

В воскресенье в Греции зафиксировали рекордно высокий прирост заболеваний коронавирусом: 203 случая. За все время пандемии в Греции зарегистрировано 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 212 человек скончались.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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