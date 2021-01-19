На паромах из Таллинна в Хельсинки предлагают бесплатно сдать тест на Covid-19. Но желающих почти нет

Бесплатное тестирование предлагают только пассажирам, отправляющимся из Таллинна в Хельсинки на паромах Star и Megastar. Тесты проводятся на добровольной основе. За проведение тестов отвечают органы социального обеспечения и здравоохранения города Хельсинки. Такая мера, по мнению финских экспертов, поможет остановить распространение в Финляндии нового штамма коронавируса.

Однако, несмотря на то, что тест для пассажиров парома бесплатный, пройти его соглашаются единицы.

Например, в субботу в 13:30 в Хельсинки прибыл паром Star, на борту которого находилось 400 человек. Из них тест на коронавирус сделала только десятая часть пассажиров. Конечно, как предполагает издание Iltalehti, двух часов может быть мало для проведения тестирования всех находящихся на пароме людей, но уж явно человек 50 проверить успеть можно. Если бы были желающие.