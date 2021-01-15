15.01.2021, 14:04

На паромах Tallink начинают проводить бесплатные тесты на коронавирус


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На паромах Tallink начинают проводить бесплатные тесты на коронавирус
Foto: Madis Veltman

С сегодняшнего дня на морских паромах Tallink начинают проводить тестирование на COVID-19, сообщает YLE.

Тестирование предлагают только пассажирам, отправляющимся из Таллинна в Хельсинки на паромах Star и Megastar. Тесты проводятся бесплатно и на добровольной основе. За проведение тестов отвечают органы социального обеспечения и здравоохранения города Хельсинки.

Ведомство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии рекомендует проверять на коронавирус всех пассажиров, прибывающих в страну. Такая мера, по мнению финских экспертов, поможет остановить распространение в Финляндии нового штамма коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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