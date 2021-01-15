15.01.2021, 14:04
На паромах Tallink начинают проводить бесплатные тесты на коронавирус
С сегодняшнего дня на морских паромах Tallink начинают проводить тестирование на COVID-19, сообщает YLE.
С сегодняшнего дня на морских паромах Tallink начинают проводить тестирование на COVID-19, сообщает YLE.
Тестирование предлагают только пассажирам, отправляющимся из Таллинна в Хельсинки на паромах Star и Megastar. Тесты проводятся бесплатно и на добровольной основе. За проведение тестов отвечают органы социального обеспечения и здравоохранения города Хельсинки.
Ведомство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии рекомендует проверять на коронавирус всех пассажиров, прибывающих в страну. Такая мера, по мнению финских экспертов, поможет остановить распространение в Финляндии нового штамма коронавируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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