На пляжах Израиля появятся необычные спасатели
Искусственный интеллект придет на помощь спасателям на пляжах Израиля.
Искусственный интеллект придет на помощь спасателям на пляжах Израиля.
“В Израиле эксперты разработали систему с искусственным интеллектом, которая призвана следить за ситуацией на пляжах по всему побережью и оповещать спасателей об угрозах для людей”, — говорится в сообщении министерства.
Видеокамеры системы способны снимать все происходящее на пляже и передавать данные на компьютер, затем искусственный интеллект анализирует изображение в реальном времени и выявляет потенциальные угрозы.
“Особо актуально программное обеспечение в высокий сезон, когда пляжи страны становятся многолюдными и выявить тонущего человека становится сложнее: вопреки представлениям, утопающий, как правило, не кричит и не размахивает руками, так как не может этого делать. Все его силы направлены на попытки удержаться на поверхности воды и получить необходимый глоток воздуха”, — отмечается в сообщении.
Примечательно, что программа может отследить не только тонущих людей, но и обнаруживает детей, которые остались в море без присмотра родителей, и даже способна заблаговременно предупреждать о надвигающейся большой волне. Также система умеет подавать сигналы тревоги в случае, если к плавающим в воде людям приближается средство водного транспорта.
В настоящее время эту технологию тестируют на километровом пляже национального парка Израиля Пальмахим. Испытания запланированы и в других странах.
Добавляется, что новые технологии станут настоящим подспорьем спасателям и поднимут уровень безопасности на израильских пляжах на новую высоту.
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