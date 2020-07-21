На пляжах Израиля появятся необычные спасатели

“В Израиле эксперты разработали систему с искусственным интеллектом, которая призвана следить за ситуацией на пляжах по всему побережью и оповещать спасателей об угрозах для людей”, — говорится в сообщении министерства.

Видеокамеры системы способны снимать все происходящее на пляже и передавать данные на компьютер, затем искусственный интеллект анализирует изображение в реальном времени и выявляет потенциальные угрозы.

“Особо актуально программное обеспечение в высокий сезон, когда пляжи страны становятся многолюдными и выявить тонущего человека становится сложнее: вопреки представлениям, утопающий, как правило, не кричит и не размахивает руками, так как не может этого делать. Все его силы направлены на попытки удержаться на поверхности воды и получить необходимый глоток воздуха”, — отмечается в сообщении.