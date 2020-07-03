На рынок Эстонии выходит крупный автобусный перевозчик FlixBus. Новые маршруты свяжут Таллинн с городами Германии, Польши и Чехии

Подробности о деятельности в странах Балтии и планируемых маршрутах представители FlixBus сообщат на пресс-конференции в среду, 8 июля.

В Автотранспортной дирекции рассказали, что FlixBus обратился в профильные ведомства Польши, Германии, Австрии и Чехии об организации шести маршрутов, соединяющих эти страны с Таллинном и Ригой. Конечная остановка трех маршрутов находится в Риге, конечная трех других маршрутов - в Таллинне с промежуточной остановкой в Риге.

Сейчас FlixBus предлагает 400 000 маршрутов в 2500 городов 29 стран.