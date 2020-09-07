На Сардинии туриста оштрафовали на 1000 евро за попытку вывезти в чемодане бутылочку с местным песком

“При досмотре багажа в аэропорту Кальяри у французского туриста была изъята пластиковая бутылка с мелким пляжным песком. Вес песка составил два килограмма, турист был оштрафован на 1000 евро”, — пишет портал.

Власти Сардинии не первый год борются за сохранность белого песка на местных пляжах. В 2017 году они ввели штрафы до 3000 евро за попытку кражи песка, гальки и ракушек.

Тем не менее, сообщения о новых случаях воровства приходят регулярно.

Так, в 2018 году британского туриста итальянского происхождения наказали штрафом в 1000 евро за вывоз песка с одного из самых популярных пляжей Сардинии Gallura. А в августе 2019 года французская пара была арестована за попытку вывезти в своей машине 40 кг песка. Туристы направлялись на паром, который должен был доставить их в Тулон.