На северном побережье Египта построят большой город-курорт. Он превзойдет популярные у туристов Хургаду и Шарм-эль-Шейх

"Новый Аламейн будет построен недалеко от города Мерса-Матрух на северном побережье страны. По задумке властей, он превзойдет популярные у туристов Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В проект будут вложены миллиарды долларов", — пишет портал Al Monitor.

В городе будет обширный туристический район с отелями на 15 тысяч мест и променадом вдоль Средиземного моря протяженностью 14 тысяч км. Там также будут небоскребы, похожие на те, что в Дубае, парки развлечений, театры, жилые и коммерческие районы.

Кроме того, планируется построить международный аэропорт. Пригородные поезда свяжут Новый Аламейн с Каиром и Александрией.

"Проблема заключается в том, что во время Второй Мировой войны в этих местах велись бои, после которых остались миллионы неразорвавшихся мин и боеприпасов. По некоторым оценкам, их около 23 млн, что делает Египет одной из самых "загрязненных" минами стран мира", — отмечает портал.