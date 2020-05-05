На Сицилии для привлечения туристов власти готовы оплатить половину стоимости путевок

Сицилия стремится привлечь туристов обратно на остров, предлагая оплатить половину стоимости авиаперелета и взять на себя часть расходов на проживание в гостинице. Также местные власти планируют выдавать туристам специальные ваучеры на различные виды развлечений (экскурсии, посещение музеев, поездки на фермы и т.д.), сообщает Lonely Planet.

Региональное правительство заявило, что заплатит половину стоимости авиабилетов путешественника и одну из каждых трех ночей проживания в отеле в течение всего срока их пребывания, как только границы снова будут открыты.

Получить ваучер на скидку можно будет после официального открытия границ Италии, зайдя на сайт VisitSicily.

Как сообщает издание, закрыв свои границы для туристов 10 марта, Сицилия уже потеряла более одного миллиарда долларов. Власти надеются, что новая схема туризма вернет часть этих денег, как только путешествия снова станут безопасными.