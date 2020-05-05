На Сицилии для привлечения туристов власти готовы оплатить половину стоимости путевок
Правительство острова разрабатывает новые меры по привлечению туристов.
Правительство острова разрабатывает новые меры по привлечению туристов.
Сицилия стремится привлечь туристов обратно на остров, предлагая оплатить половину стоимости авиаперелета и взять на себя часть расходов на проживание в гостинице. Также местные власти планируют выдавать туристам специальные ваучеры на различные виды развлечений (экскурсии, посещение музеев, поездки на фермы и т.д.), сообщает Lonely Planet.
Региональное правительство заявило, что заплатит половину стоимости авиабилетов путешественника и одну из каждых трех ночей проживания в отеле в течение всего срока их пребывания, как только границы снова будут открыты.
Получить ваучер на скидку можно будет после официального открытия границ Италии, зайдя на сайт VisitSicily.
Как сообщает издание, закрыв свои границы для туристов 10 марта, Сицилия уже потеряла более одного миллиарда долларов. Власти надеются, что новая схема туризма вернет часть этих денег, как только путешествия снова станут безопасными.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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