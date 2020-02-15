15.02.2020, 11:00
На Тенерифе у туриста из Латвии изъяли 2,4 кг наркотиков
Агенты Национальной полиции Испании арестовали 36-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина прибыл в Тенерифе рейсом из Риги после остановки в государстве-члене Шенгенской зоны и был перехвачен сотрудниками правоохранительных органов, когда выезжал за пределы аэропорта.
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