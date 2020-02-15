На Тенерифе у туриста из Латвии изъяли 2,4 кг наркотиков

rus.DELFI.lv EST 5

Scanpix, REUTERS By-line:JON NAZCA

Агенты Национальной полиции Испании арестовали 36-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина прибыл в Тенерифе рейсом из Риги после остановки в государстве-члене Шенгенской зоны и был перехвачен сотрудниками правоохранительных органов, когда выезжал за пределы аэропорта.