На западе Германии установят первый памятник Ленину

На западе Германии может появиться первый в истории страны памятник Ленину. 6 марта участковый суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия отменил запрет на возведение памятника, ранее наложенный городскими властями. Поставить памятник высотой 2 метра 15 сантиметров намерена крайне левая “Марксистско-ленинская партия Германии”. Его торжественное открытие членами партии запланировано на 14 марта.

Городские власти пытались воспрепятствовать этому событию, поскольку партия не получила разрешения от ведомства по охране памятников — монумент намерены поставить перед историческим зданием, которое имеет статус памятника архитектуры и находится в собственности партии. Суд не счел этот аргумент весомым, поскольку, по его мнению, статуя Ленина никак не умаляет ценность архитектурного памятника, так как находится от него на достаточном расстоянии и не заслоняет его. Аргументы властей Гельзенкирхена о противоречивости фигуры Ленина суд также не учел. Администрация города намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.