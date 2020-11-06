На зависть многим: эстонец установил рекорд, посетив 720 бань

Еще в университете Марко Пуксинг, прозванный друзьями Плуто, начал записывать все бани, в которые он когда-либо ходил. Сейчас в этот список входят 720 саун в 15 странах мира, а самый продолжительный банный "марафон" длился 21 день, пишет Maaleht.
Если бы в Эстонии проводили конкурс среди тех, кто любит ходить в баню, то победителем бы явно признали Марко Пуксинга, который установил необычный рекорд — посетил 720 бань. Он ведет специальный дневник, в который вносит все те места, где однажды ему пришлось попариться.
“Не каждая баня, где я когда-то бывал, попадает в этот список. В бане должен быть такой хороший пар, чтобы я мог три раза зайти и попариться”, — говорит Марко.
Сам же Марко скромно называет себя простым гончаром, работающим на исторической гончарной фабрике Тсоору в Сетумаа. Он часто продает свои изделия на ярмарках.
Как все начиналась
“У моих бабушек и дедушек в деревне Керепяэлсе в Вырумаа была баня по-черному. Именно оттуда мои первые воспоминания о банных днях! Сначала, когда я был совсем маленьким, ходил туда, конечно же, с женщинами, где меня мыли, а я только и делал, что пытался отмыть глаза и рот от мыла. Позже я начал ходить в баню с мужчинами, и уже приходилось самому мыться. За прошедшие десятилетия весенний паводок не раз хотел эту баню снести…”, — вспоминает Марко.
Во время учебы в университете Марко начал записывать все сауны, которые он посещал. К его удивлению в список довольно быстро попали 60-70 названий. “Вот это да!“ — подумал он и решил продолжить необычное хобби. “Я даже заметил, что стал наведываться к друзьям только в том случае, если у них была баня, и я там еще не был”, — рассказывает любитель пара. “Но друзья сами стали предлагать места, где можно было попариться. Так мой список и продолжил увеличиваться”.
От дымовой сауны до СПА
Как раз в тот момент, когда у Марко появилось новое необычное хобби, в Эстонии, как грибы после дождя, стали появляться СПА. С одной стороны, казалось, заманчиво сходить в одно СПА, а в список занести сразу несколько бань. Но с другой стороны, не в каждом СПА есть хорошая дымовая сауна. “Все подряд я в свой список не заношу”, — решительно заявляет Марко. “Однако если в каждом СПА по три раза сходить в каждую из 10 действующих бань, то получится, что я в общей сложности попарился 30 раз”, — подсчитывает он.
Бесспорным фаворитом Марко являются всевозможные общественные деревенские сауны с дровяной печью и особой банной атмосферой. Таких в списке около 20. Но эстонский любитель бань переживает, что, следуя моде, на месте деревенских банных домиков могут вскоре появиться новые красивые здания с электрической каменкой. “Это все, конечно, хорошо, но неповторимый дух настоящей бани по-черному исчезнет сразу”, — добавляет он.
21 банный день
К настоящему времени Марко не только посетил более 700 саун, но и самостоятельно, своими руками, построил две сауны. Одна — классическая баня по-черному, а другую он смастерил из…пней.
Около 50 саун, которые посетил Марко, находятся за пределами Эстонии — в основном в Финляндии. Всего на своеобразной карте посещенных бань отмечено аж 15 стран. Однажды Марко ходил в баню 21 день подряд. И это он считает своим собственным рекордом. Может показаться, что это глупость, но Марко, работавший тогда в Финляндии и ходивший каждый день в баню после тяжелой работы, считает это вполне нормальным. Он настолько привык ходить в баню, что если в неделю сходит попариться только один раз, тело сразу же начинает напоминать, что этого мало.
Однажды кто-то подсчитал, что в Финляндии находится около трех миллионов саун. Марко Пуксинг мечтает сосчитать все бани в Эстонии. Кто знает, может, однажды ему это и удастся.
Самые-самые. По версии Марко Пуксинга:
* Самая большая и многолюдная баня находится в Хельсинки и вмещает до 100 человек. Хотя однажды в Тарту в легендарной бане “Анне” Марко подсчитал почти 50 человек.
* Самая маленькая сауна находилась в многоквартирном доме сотрудников лимнологической станции у озера Выртсъярв и напоминает, по мнению Марко, небольшой шкаф. Она была построена в многоквартирном доме сотрудников лимнологической станции, построенном как часть ванной. В сауну нужно было лазить, как по навесному шкафу, и сидеть парами, лицом друг к другу, носами вместе. Интересно, что под сцену прошла бутылка для сбора пота.
* Самая живописная местность вокруг бани — Северная Швеция.
* Самая яркая баня — сауна самого большого бревенчатого дома в Эстонии, расположенного в Йыгевесте на берегу реки Вяйке-Эмайыги. Там все сделано из стекла, повсюду мигают разноцветные огни.
* Самая жаркая баня - сложно сказать, потому что не в каждой сауне есть термометр, к тому же во влажной и сухой сауне тепло воспринимается по-разному. “Однажды в одной сауне в Финляндии я видел на термометре цифру 130. Было очень жарко…”
* Самая дальняя точка от Эстонии, где удалось сходить в баню — во время горного похода по Восточному Саяну недалеко от Байкала.
* Самая безлюдная сауна — Исландия. Все купались в горячих источниках, а в баню никто идти не хотел. Под самый конец я увидел, как в баню пошел какой-то мужчина. Им оказался турист из Латвии.
* Самая сухая баня — полуостров Пяриспеа недалеко от Вийнисту. Воды там мало, колодцы неглубокие. Мужчинам в баню давали трехлитровую банку воды — этого якобы должно было хватить, чтобы помыться и поддать пару.
* Сауна с самым высоким дымоходом — это баня, построенная рядом с дымовой трубой ветхого кирпичного завода в Леэваку, недалеко от Ряпина. Тяга там отличная! В этот дымоход даже залезть можно, правда, во время нагревания бани этого, конечно, делать не рекомендуется.
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Об этой трагедии молчали 30 лет