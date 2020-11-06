На зависть многим: эстонец установил рекорд, посетив 720 бань

Бесспорным фаворитом Марко являются всевозможные общественные деревенские сауны с дровяной печью и особой банной атмосферой. Таких в списке около 20. Но эстонский любитель бань переживает, что, следуя моде, на месте деревенских банных домиков могут вскоре появиться новые красивые здания с электрической каменкой. “Это все, конечно, хорошо, но неповторимый дух настоящей бани по-черному исчезнет сразу”, — добавляет он.
21 банный день
К настоящему времени Марко не только посетил более 700 саун, но и самостоятельно, своими руками, построил две сауны. Одна — классическая баня по-черному, а другую он смастерил из…пней.
Около 50 саун, которые посетил Марко, находятся за пределами Эстонии — в основном в Финляндии. Всего на своеобразной карте посещенных бань отмечено аж 15 стран. Однажды Марко ходил в баню 21 день подряд. И это он считает своим собственным рекордом. Может показаться, что это глупость, но Марко, работавший тогда в Финляндии и ходивший каждый день в баню после тяжелой работы, считает это вполне нормальным. Он настолько привык ходить в баню, что если в неделю сходит попариться только один раз, тело сразу же начинает напоминать, что этого мало.
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