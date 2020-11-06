На зависть многим: эстонец установил рекорд, посетив 720 бань

Если бы в Эстонии проводили конкурс среди тех, кто любит ходить в баню, то победителем бы явно признали Марко Пуксинга, который установил необычный рекорд — посетил 720 бань. Он ведет специальный дневник, в который вносит все те места, где однажды ему пришлось попариться.

Argo Ingver

“Не каждая баня, где я когда-то бывал, попадает в этот список. В бане должен быть такой хороший пар, чтобы я мог три раза зайти и попариться”, — говорит Марко.

Сам же Марко скромно называет себя простым гончаром, работающим на исторической гончарной фабрике Тсоору в Сетумаа. Он часто продает свои изделия на ярмарках.

Argo Ingver

Как все начиналась

“У моих бабушек и дедушек в деревне Керепяэлсе в Вырумаа была баня по-черному. Именно оттуда мои первые воспоминания о банных днях! Сначала, когда я был совсем маленьким, ходил туда, конечно же, с женщинами, где меня мыли, а я только и делал, что пытался отмыть глаза и рот от мыла. Позже я начал ходить в баню с мужчинами, и уже приходилось самому мыться. За прошедшие десятилетия весенний паводок не раз хотел эту баню снести…”, — вспоминает Марко.

