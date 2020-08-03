На золотых приисках Финляндии нашли крупный самородок — по оценке профессионального старателя его цена достигает 30 000 евро

На приисках Танкаваара в Соданкюля был найден крупный золотой самородок весом более 60 грамм.

Находившийся в это время на месте профессиональный старатель Веса Лухта предполагает, что это самый крупный самородок, найденный на приисках Лапландии за это лето, а также самый крупный, добытый с помощью лопаты, за последние 15 лет.

It was found over 60g piece of gold in Sodankylä Tankavaara that is famous of its #gold prospecting in #Lapland of #Finland.https://t.co/UnLFXDa7dW — Petri Nousiainen (@NousiainenPetri) August 3, 2020

Старатель-любитель, нашедший золото, предпочел не разглашать своего имени, но присутствующие золотоискатели порадовались за товарища, который трудится на приисках каждое лето уже на протяжении 14 лет.

Опытный старатель с 40-летним стажем Веса Лухта оценивает самородок примерно в 30 000 евро. По его словам, стоимость самородков выше, чем рыночная цена золота. "У них своя стоимость, на которую влияет внешний вид и другие факторы. Хотя, не думаю, что старатель захочет его продать. Это такая редкая находка", - сказал он.