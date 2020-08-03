На золотых приисках Финляндии нашли крупный самородок — по оценке профессионального старателя его цена достигает 30 000 евро
Это самый крупный самородок, добытый в Финляндии с помощью лопаты, за последние 15 лет, сообщает Yle.
Это самый крупный самородок, добытый в Финляндии с помощью лопаты, за последние 15 лет, сообщает Yle.
На приисках Танкаваара в Соданкюля был найден крупный золотой самородок весом более 60 грамм.
Находившийся в это время на месте профессиональный старатель Веса Лухта предполагает, что это самый крупный самородок, найденный на приисках Лапландии за это лето, а также самый крупный, добытый с помощью лопаты, за последние 15 лет.
Старатель-любитель, нашедший золото, предпочел не разглашать своего имени, но присутствующие золотоискатели порадовались за товарища, который трудится на приисках каждое лето уже на протяжении 14 лет.
Опытный старатель с 40-летним стажем Веса Лухта оценивает самородок примерно в 30 000 евро. По его словам, стоимость самородков выше, чем рыночная цена золота. "У них своя стоимость, на которую влияет внешний вид и другие факторы. Хотя, не думаю, что старатель захочет его продать. Это такая редкая находка", - сказал он.
В Танкаваара сейчас как раз проходит чемпионат Финляндии по промывке золота. Прииск был, однако, найден вне соревнований.
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