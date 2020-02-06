Начинается прием документов на получение компенсации за оформление российской визы(8)
Начиная с сегодняшнего дня можно подать заявление о получении компенсации за оформление визы в Россию.
Начиная с сегодняшнего дня можно подать заявление о получении компенсации за оформление визы в Россию.
“Для того, чтобы навестить родственников, проживающих в приграничных районах России, или посетить места их захоронения, необходимо оформить российскую визу, а это связано с финансовыми расходами”, — пояснил Яак Ааб, министр государственного управления Эстонской Республики. “Мы хотим, чтобы из-за нехватки денег люди не откладывали важные встречи, поэтому и в этом году предоставляем возможность получить компенсацию за оформление российских виз. В этом году вы выделили на это в общей сложности 61 290 евро”.
Ходатайства о получении компенсации могут подавать все граждане Эстонии, чье местожительство, по данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии, и кто хочет навестить живущих в приграничных районах родственников или посетить места их захоронения. Приграничными территориями считаются Загривская волость Сланцевского района, город Ивангород Кингисеппского района, Большелуцкая и Куземкинская волость, город Печоры Печорского района Псковской области, а также Крупская, Лавровская и Новоизборская волости.
Ходатайства можно подавать в Центр развития Вырумаа и Союз самоуправлений Ида-Вирумаа. Визами для участия в программах культурного обмена занимается координатор по визам Центра развития Вырумаа, которые являются партнерами Министерства финансов при оформлении заявок для получений компенсаций.
Ходатайства о внесении в список получателей компенсации визового сбора можно подавать до 31 октября 2020 года, а ходатайства о компенсации уплаченного визового сбора — до 30 ноября 2020 года. Максимальный размер компенсации на одного человека — 70 евро.
Дополнительная информация:
* Võrumaa Arenduskeskus:
Kaire Trumm (e-post: viisakomp@vorumaa.ee; telefon 5341 0766)
визовый координатор Andy Karjus (e-post: viisakoordinaator@gmail.com; telefon 511 0611);
* Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit:
Hiie Keskla (e-post: hiie@ivol.ee; telefon 511 2659).
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