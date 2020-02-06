Начинается прием документов на получение компенсации за оформление российской визы

“Для того, чтобы навестить родственников, проживающих в приграничных районах России, или посетить места их захоронения, необходимо оформить российскую визу, а это связано с финансовыми расходами”, — пояснил Яак Ааб, министр государственного управления Эстонской Республики. “Мы хотим, чтобы из-за нехватки денег люди не откладывали важные встречи, поэтому и в этом году предоставляем возможность получить компенсацию за оформление российских виз. В этом году вы выделили на это в общей сложности 61 290 евро”.

Ходатайства о получении компенсации могут подавать все граждане Эстонии, чье местожительство, по данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии, и кто хочет навестить живущих в приграничных районах родственников или посетить места их захоронения. Приграничными территориями считаются Загривская волость Сланцевского района, город Ивангород Кингисеппского района, Большелуцкая и Куземкинская волость, город Печоры Печорского района Псковской области, а также Крупская, Лавровская и Новоизборская волости.