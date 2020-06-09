Нацистский арт-дилер и его коллекция: кому достанутся картины?

На след собрания, сегодня известного под названием “коллекция Гурлитта”, напали случайно. В сентябре 2010 года таможенники обнаружили у пассажира поезда Цюрих-Мюнхен Корнелиуса Гурлитта большую незадекларированную сумму денег. Выяснилось, что Гурлитт получил ее за продажу картин, причем происхождение некоторых из них — так скажем, не совсем ясное.

Произвели обыск в квартире Гурлитта в Мюнхене, позже — в другой его квартире в Зальцбурге. Нашли около 1500 картин, графических листов, скульптур, среди которых были работы Пикассо, Ренуара, Шагала… Выяснилось, что все это собрал отец Корнелиуса, один из доверенных арт-дилеров “третьего рейха” Хильдебранд Гурлитт. Причем, некоторые из произведений искусства были до этого конфискованы нацистами из музеев, а какие-то проданы владельцами-евреями. Из музейных работ большинство относилось к модернистским направлениям, которые национал-социалисты окрестили “дегенеративными”. Часть “недостойных” произведений они уничтожали, часть — продавали. Хильдебранд Гурлитт, отец Корнелиуса, занимался продажей.