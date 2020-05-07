"Надежда все же есть!" Эстонские турфирмы ждут помощи от государства и надеются на скорое открытие границ

По словам руководителя Estravel Анне Самлик, партнеры и принимающие компании предоставили очень гибкие условия изменения бронирований, в результате чего большинство клиентов турфирмы решили не отменять поездки, а перенести их на более поздний срок. “Мы провели очень много консультаций по перебронированию туров. Очень надеемся, что наши клиенты останутся довольны своим выбором и отправятся в долгожданные поездки, хоть и позднее изначально намеченного срока”, — сказала Анне Самлик.

Это подтверждает и руководитель Go Travel Андрус Рыйгас, заявляя, что большинство их клиентов также решило перенести запланированные поездки на более поздний срок. “Аннулирована была только четвертая часть всех забронированных туров. Мы выражаем признательность нашим клиентам за оказанное доверие”.

Как рассказывает Анне Самлик, люди сейчас относятся к планированию отдыха более острожно, поэтому новых бронирований турпакетов на данный момент происходит мало. “Конечно, клиенты все равно звонят, узнают про путевки, но большинство ничего не бронирует, ожидая смягчения ограничений как в Эстонии, так и в других странах. Первое условие для возобновления поездок — открытие границ и уверенность, что по прибытии не надо будет 2 недели сидеть в карантине”, — говорит она.