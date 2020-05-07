"Надежда все же есть!" Эстонские турфирмы ждут помощи от государства и надеются на скорое открытие границ

Андрус Рыйгас из Go Travel признает, что на данный момент неуместно призывать всех к массовому туризму. Он считает, что обязательно надо следить за рекомендациями Департамента здоровья. “Общее чувство безопасности, открытие границ и туризм должны идти рука об руку. Из кризиса выходят постепенно, шаг за шагом, и туристический сектор будет развиваться по такому же сценарию. Начнем с поездок в ближние страны и будем наблюдать за развитием событий в более дальних регионах”, — сказал он.
Что ждет в будущем?
По словам Анне Самлик, каждый день поступают новости, но о каких-то больших изменениях пока говорить рано. “Надо принять во внимание, что с момента прибытия в аэропорт нужно постоянно носить маску или закутывать лицо шарфом, что в самолете теперь не предложат кофе или чай. Конечно, это вызовет ряд неудобств для клиентов, но авиакомпании делают все возможное, чтобы полеты были безопасными. Мы надеемся, что туристы отнесутся к этому понимающе, будут уважать друг друга, и все мы скоро сможем опять путешествовать”, — оптимистично заявила она.
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