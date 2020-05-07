07.05.2020, 13:40

"Надежда все же есть!" Эстонские турфирмы ждут помощи от государства и надеются на скорое открытие границ


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Eriolukord Tallinna lennujaamas
Eriolukord Tallinna lennujaamasFoto: Andres Putting

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильнее всего ударил по туристическому сектору. Однако надежда на восстановление индустрии путешествий все же есть, пишет Kasulik.

По словам руководителя Estravel Анне Самлик, партнеры и принимающие компании предоставили очень гибкие условия изменения бронирований, в результате чего большинство клиентов турфирмы решили не отменять поездки, а перенести их на более поздний срок. “Мы провели очень много консультаций по перебронированию туров. Очень надеемся, что наши клиенты останутся довольны своим выбором и отправятся в долгожданные поездки, хоть и позднее изначально намеченного срока”, — сказала Анне Самлик.

Это подтверждает и руководитель Go Travel Андрус Рыйгас, заявляя, что большинство их клиентов также решило перенести запланированные поездки на более поздний срок. “Аннулирована была только четвертая часть всех забронированных туров. Мы выражаем признательность нашим клиентам за оказанное доверие”.

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Как рассказывает Анне Самлик, люди сейчас относятся к планированию отдыха более острожно, поэтому новых бронирований турпакетов на данный момент происходит мало. “Конечно, клиенты все равно звонят, узнают про путевки, но большинство ничего не бронирует, ожидая смягчения ограничений как в Эстонии, так и в других странах. Первое условие для возобновления поездок — открытие границ и уверенность, что по прибытии не надо будет 2 недели сидеть в карантине”, — говорит она.

Надежда на помощь государства

Руководитель Estravel подтверждает, что им очень помогли компенсации заработной платы от Кассы по безработице, и они надеются на дальнейшую помощь тем секторам экономики, где оборот уменьшился на 80-100%. “К сожалению, Kredex выдвинул слишком жесткие условия для туристического сектора. Поэтому мы очень надеемся на поддержку EAS в размере 60 000 евро, но заявки пока еще не принимают”, — рассказывает Анне Самлик.

По словам директора Go Travel, методы поддержки работников, принятые Кассой по безработице, помогли турфирме в течение двух месяцев сохранять рабочие места за сотрудниками. “Если мы получим помощь от EAS, то сможем еще пару месяцев выплачивать зарплату нашим работникам. К сожалению, из-за прогнозируемого в настоящее время объема продаж во второй половине года, а также в начале следующего года будет очень сложно предоставить полную занятость всем нашим сотрудникам”, — признается Андрус Рыйгас.

“Если для общества важно, чтобы в будущем сохранились специалисты туристического сектора, дополнительные методы поддержки были бы хорошим подспорьем для сохранения сотрудников. Мы надеемся, что справимся и сохраним всю команду”, — добавил он.

Анне Самлик считает, что помочь в привлечении туристов могут гибкие условия бронирования путешествий и низкие цены. “Сейчас для эстонских туристов, как никогда раньше, важна гибкость в возможном изменении дат поездки. Видно и чувствуется, что интерес к путешествиям никуда не пропал: нам по-прежнему звонят, спрашивают совета, узнают новости, интересуются возможностями отдыха в тех или иных местах”, — рассказывает глава Estravel. “Я рада, что авиакомпании, круизные фирмы, а также наши многочисленные партнеры по приему в разных странах мира пошли нам навстречу, предоставив гибкие условия для бронирования туров и бесплатное изменение уже сделанных заявок”, — добавила Анне Самлик.

Андрус Рыйгас из Go Travel признает, что на данный момент неуместно призывать всех к массовому туризму. Он считает, что обязательно надо следить за рекомендациями Департамента здоровья. “Общее чувство безопасности, открытие границ и туризм должны идти рука об руку. Из кризиса выходят постепенно, шаг за шагом, и туристический сектор будет развиваться по такому же сценарию. Начнем с поездок в ближние страны и будем наблюдать за развитием событий в более дальних регионах”, — сказал он.

Что ждет в будущем?


По словам Анне Самлик, каждый день поступают новости, но о каких-то больших изменениях пока говорить рано. “Надо принять во внимание, что с момента прибытия в аэропорт нужно постоянно носить маску или закутывать лицо шарфом, что в самолете теперь не предложат кофе или чай. Конечно, это вызовет ряд неудобств для клиентов, но авиакомпании делают все возможное, чтобы полеты были безопасными. Мы надеемся, что туристы отнесутся к этому понимающе, будут уважать друг друга, и все мы скоро сможем опять путешествовать”, — оптимистично заявила она.

Руководитель Go Travel Андрус Рыйгас считает, что сделать какие-либо четкие прогнозы можно будет только тогда, когда прояснится ситуация с открытием границ. “Определенно точно, что сначала начнется движение в пределах европейских стран, прежде всего — между соседними странами и внутри самой Эстонии. В ближайшее время мы сфокусируемся на внутреннем туризме”, — сказал он.

Пока неизвестно, какие медицинские требования будут применяться к путешествиям. “Может быть все, что угодно — от обязательного ношения масок в автобусах и самолетах до контроля в аэропортах”. При этом аналитики постоянно спекулируют на теме цен на авиабилеты — кто-то утверждает, что тарифы будут ниже прежних, а другие уверяют, что, наоборот, цены значительно вырастут. “Надо наладить сотрудничество с правительствами и с профессиональными организациями, чтобы сделать новое регулирование цен разумным”, — добавил Андрус Рыйгас.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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