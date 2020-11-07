"Нас просто кинули": туристы полгода не могут вернуть деньги за отмененные поездки. Представители турфирмы на связь не выходят

Весной этого года жители Эстонии столкнулись с непредвиденными обстоятельствами — в один миг все забронированные заранее рейсы и поездки были аннулированы по причине ввода чрезвычайного положения, закрытия границ и отмены авиасообщения между странами. Тысячи людей обрывали телефоны и обивали пороги турфирм, через которые были оформлены путевки, чтобы вернуть деньги за несостоявшиеся поездки. Стоит отметить, что большинство турфирм Эстонии все же очень ответственно подошло к решению данной проблемы: туристам были предложены альтернативные варианты или же был произведен возврат денег.

Однако, к сожалению, так поступили не все.

“Я Вам перезвоню”

В редакцию Delfi о своей проблеме написала Инесса (имя изменено — настоящее имя редакции известно). Еще зимой она заказала у турфирмы Sputnik OÜ (Sputnik Reisibüroo, Tatari 11, Tallinn. Регистрационный номер 10754958) путевку на греческий остров Крит с вылетом 16 сентября. Поездка планировалась заранее, были обговорены все детали, тщательно выбрано расположение отеля. Весной, как раз до пандемии, Инесса оплатила всю стоимость путевки. А потом случился кризис. Девушка сразу же позвонила в турфирму, где ее успокоили и сказали, что до осени еще много времени, все наверняка сто раз поменяется и волноваться не стоит. Инесса еще несколько раз в течение лета связывалась с сотрудником турфирмы, но каждый раз ей подтверждали, что ее путешествие на Крит в силе.