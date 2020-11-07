"Нас просто кинули": туристы полгода не могут вернуть деньги за отмененные поездки. Представители турфирмы на связь не выходят

Если Sputnik — это турпосредник, то стоит связаться с ответственным туроператором, описать ситуацию и указать желаемое разрешение проблемы (например, перенос тура, компенсация в виде подарочной карточки или денежная компенсация).
Если же Sputnik организовывал отмененный тур самостоятельно, то у потребителей есть возможность обратиться в комиссию по потребительским спорам. Если продавец не отвечает на письменную претензию клиента в течение 15 дней, то у потребителя есть право обратиться в Комиссию по потребительским спорам, подробнее можно узнать на сайте www.komisjon.ee.
Комиссия по потребительским спорам — это независимое и беспристрастное подразделение. Если в результате стороны так и не придут к соглашению, то комиссия примет одностороннее решение. Решение комиссии рекомендуется к исполнению, однако, если продавец не исполнит решения комиссии в пользу потребителя, то комиссия добавит его в так называемый “черный список”, то есть список предприятий, не выполнивших решение комиссии”.
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