Наши туристы в Таиланде, Вьетнаме, Грузии и других странах мира: как нам вернуться назад? Рейсов нет, гостиницы закрываются, европейцев считают разносчиками вируса

***
Эстонская туристка в Кейптауне: ждем улучшения ситуации
“У нас обратные билеты в Эстонию с вылетом 2 апреля. Мы с супругом решили, что не будем паниковать и биться в истерике, как нам улететь. Остаемся здесь под солнцем до стабилизации ситуации. Поговаривают, что коронавирус не любит солнце и жару.
В местных магазинах скупили все дезинфицирующие средства. Особой паники здесь нет, так как в стране, где миллионы людей живут в антисанитарных условия тауншипов (от англ. township — “поселок”), коронавирус не кажется чем-то ужасным.
Стараемся заниматься спортом, больше читать и чаще быть на свежем воздухе.
Надеюсь, что Эстония справится. Всем здоровья!”
***
Эстонские туристы во Вьетнаме: многие считают европейцев разносчиками вируса
“На данный момент мы находимся в отпуске во Вьетнаме. Неделю были в Хойане, потом поехали в сторону Нячанга. Ситуация в целом спокойная. Больше беспокоят новости из дома. Местные гостиницы опустели, по улицам в основном ходят только вьетнамцы, туристов не видно. Мы стараемся держаться подальше мест массового скопления народа. Согласно государственному приказу, все местные жители и туристы должны носить маски. Нам бесплатно их раздали в гостинице. Дезинфицирующие средства можно без проблем купить в аптеках, магазинах, лавочках и даже в такси. Ни в один ресторан не пропускают без дезинфекции рук. Медицинский контроль установлен даже на улицах — в любой момент могут замерить температуру.Так, например, когда мы ехали на такси на вокзал, нас остановила полиция, у всех проверили температуру и попросили заполнить анкету, где надо было написать свои личные данные, место проживания и возможные контакты с местными. Точно также останавливают все автобусы и машины, которые перевозят туристов.
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
Сенсация! Найден эффективный способ лечения коронавируса
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться