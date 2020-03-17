17.03.2020, 14:30

Наши туристы в Таиланде, Вьетнаме, Грузии и других странах мира: как нам вернуться назад? Рейсов нет, гостиницы закрываются, европейцев считают разносчиками вируса

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Наши туристы в Таиланде, Вьетнаме, Грузии и других странах мира: как нам вернуться назад? Рейсов нет, гостиницы закрываются, европейцев считают разносчиками вируса
Scanpix, Alexander Demianchuk/TASS

"До авиакомпании не дозвониться". "Посольство посоветовало одолжить денег у родственников", "Гостиница закрывается, постояльцев выселяют", "Я решил остаться", "Что делать?"

Министерство иностранных дел призывает всех, кто оказался в затруднительном положении, написать письмо на konsul@mfa.ee.

Самые острые вопросы относительно путешествий | Как попасть домой? Кто оплачивает обратный рейс? Поможет ли МИД?


Истории жителей Эстонии, заблокированных в разных странах мира:

Эстонские туристы на Кубе: МИД нам не помог

“Мы отдыхали на Кубе 2 недели. Волна паники в связи с коронавирусом началась в Эстонии 3-4 дня назад. Так как интернет на Кубе не очень хороший, новости мы получали урывками в виде сообщений от родных. Сразу же стали думать, как нам быстрее попасть домой до того момента, как это затребует дополнительных больших расходов. Позвонили в Министерство иностранных дел, где нам дали очень короткий совет: “Свяжитесь с авиакомпанией, мы больше ничего не можем сделать”. К этому моменту часть рейсов — в том числе и наш — были уже отменены. Мы попытались найти альтернативные перелеты других авиакомпаний, чтобы хоть как-то оказаться ближе к дому. Но, к сожалению, никто ничего уже предложить не мог.
С нами вместе в городе Варадеро отдыхают и другие туристы из Эстонии, купившие путевки через эстонские турфирмы. Но у них тоже нет никакой информации от организатора тура, что делать и как дальше быть.

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Все наши родственники в Эстонии сейчас в панике. Это что какой-то специальный план государства посеять панику среди людей? Здесь на Кубе паники нет, жизнь течет в обычном темпе”.

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Эстонская туристка в Центральной Америке: Давайте думать хорошо…и мыть руки

“Я сейчас нахожусь в Гватемале около озера Атитлан. Отправилась в путешествие еще в феврале, когда ни о какой глобальной проблеме с коронавирусом еще и речи не было. У меня даже сомнений не было, оставаться дома или отправиться в поездку. Вся информация о масштабах пандемии появилась здесь только пару дней назад. В местном обществе, наполненном любовью и спокойствием, нет паники. Пока нет. Конечно, об этом говорят в кафе, где я сейчас нахожусь. Но уже объявили, что с завтрашнего дня все места общественного питания будут закрыты. В интернете прочитала, что вирус добрался и до Гватемалы. Учитывая низкий уровень жизни и качество доступной здесь медицины, получить реальную помощь в случае заражения будет сложно. Я не знаю, что буду делать, так как мой рейс отменили, все границы закрыты. Остается только ждать, сохранять трезвость ума и думать о хорошем. И мыть руки! Будьте осторожны!

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Разочарованный турист на Тенерифе: проснулся в городе-призраке. Повезло, что успел улететь!

“Я вернулся домой вчера, 16 марта. Летел через Лондон с испанского острова Тенерифе. До 13 марта все на острове было спокойно: 25 градусов тепла, открытые террасы ресторанов, толпы веселых отдыхающих. Но 14 марта закрылось все, что только можно: магазины, клубы, кафе, рестораны, экскурсионные бюро и даже общественные пляжи. 15 марта я проснулся уже в городе-призраке, где на улицах не было ни души.

К счастью, в этот день мы должны были улетать. Быстро собрали вещи и поехали в аэропорт, где на тот момент уже находилось огромное количество озабоченных туристов. В летной гавани уже ничего не работало, все магазины и бары были закрыты. Наш рейс в Лондон задержали всего на 40 минут, в масках было всего около 10 человек. Все прошло хорошо. Пересадка и я дома. Мне кажется, что только часто путешествующие люди понимают всю остроту этой ситуации и могут поддержать тех, кто оказался в ловушке из-за закрытия границ. А те, кто лежат дома на диване, только и могут отпускать гневные комментарии и говорить: “Сами виноваты”.

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Эстонская туристка, вернувшаяся из Норвегии: страна действует!

“С 9 по 16 марта я была в гостях у родственников в Норвегии, совместив поездку с катанием на лыжах в Тромсе. Летела рейсом авиакомпании Norwegian Airlines. Никаких проблем! Хотя на табло в аэропорту Гардермуэна было видно, что большинство рейсов отменено.

Как в Таллиннском аэропорту проходил медицинский контроль: все прибывающие заполняли анкеты (правда, мне кажется, некоторые вопросы были лишними, ведь все данные о жителях Эстонии есть в базе сайта riik.ee), потом проходили через специальные арки, где установлены термокамеры. У кого-то температуру измеряли отдельно. Давали советы, что делать и как себя вести при обнаружении симптомов коронавируса. Везде были установлены спреи и дезинфицирующие средства. Пограничники были в масках. Страна действует! В Норвегии, например, кроме предупреждений, ничего такого не было”.

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Эстонская туристка в Кейптауне: ждем улучшения ситуации

“У нас обратные билеты в Эстонию с вылетом 2 апреля. Мы с супругом решили, что не будем паниковать и биться в истерике, как нам улететь. Остаемся здесь под солнцем до стабилизации ситуации. Поговаривают, что коронавирус не любит солнце и жару.

В местных магазинах скупили все дезинфицирующие средства. Особой паники здесь нет, так как в стране, где миллионы людей живут в антисанитарных условия тауншипов (от англ. township — “поселок”), коронавирус не кажется чем-то ужасным.

Стараемся заниматься спортом, больше читать и чаще быть на свежем воздухе.

Надеюсь, что Эстония справится. Всем здоровья!”

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Эстонские туристы во Вьетнаме: многие считают европейцев разносчиками вируса

“На данный момент мы находимся в отпуске во Вьетнаме. Неделю были в Хойане, потом поехали в сторону Нячанга. Ситуация в целом спокойная. Больше беспокоят новости из дома. Местные гостиницы опустели, по улицам в основном ходят только вьетнамцы, туристов не видно. Мы стараемся держаться подальше мест массового скопления народа. Согласно государственному приказу, все местные жители и туристы должны носить маски. Нам бесплатно их раздали в гостинице. Дезинфицирующие средства можно без проблем купить в аптеках, магазинах, лавочках и даже в такси. Ни в один ресторан не пропускают без дезинфекции рук. Медицинский контроль установлен даже на улицах — в любой момент могут замерить температуру.Так, например, когда мы ехали на такси на вокзал, нас остановила полиция, у всех проверили температуру и попросили заполнить анкету, где надо было написать свои личные данные, место проживания и возможные контакты с местными. Точно также останавливают все автобусы и машины, которые перевозят туристов.

Во Вьетнаме с населением 100 миллионов человек выявлено только 53 случая заболевания (из них 20 человек уже полностью выздоровели). Большинство заразившихся — иностранные туристы. Поэтому вполне объяснимо, что многие местные жители с подозрением смотрят на европейцев. Если заметят, что у тебя нет маски, сразу показывают, что надо надеть. Пару раз было, что отказывались даже обслуживать.

Мы до сих пор не знаем, как нам вернуться домой. Насколько мы поняли, никто нам не поможет. Наш обратный вылет должен был состояться 25 марта. Никакой информации, состоится этот рейс или нет, мы не получали. На странице Turkish Airlines в интернете написано, что они летают. Но никто из авиакомпании с нами не связался, чтобы поменять дату вылета и прилететь домой до закрытия границ. Стоимость новых билетов неподъемная, поэтому одна надежда на Turkish Airlines. Ждем и верим в лучшее — это все, что нам остается”.

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Эстонские туристы в Малайзии: сидим в отеле и ждем ответа

“Нас трое. На данный момент мы находимся на острове Лангкави в Малайзии. О чрезвычайной ситуации в Эстонии мы узнали только по прилете в Куала-Лумпур. Там уже было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом, поэтому мы решили перебраться на остров Лангкави, где не было ни одного заболевшего. На всякий случай позвонили почетному консулу Эстонии в Малайзии, и он подтвердил, что на острове сейчас намного безопаснее. Мы прилетели туда, только заселились в гостиницу, как нам пришло сообщение от нашей авиакомпании, что все рейсы отменены, и если мы хотим попасть домой, то должны через 6 часов вылететь из Сингапура через Польшу в Эстонию. Но теперь, находясь на острове, мы не могли успеть ни при каком раскладе. Билеты сгорели автоматически. Наша поездка должна была закончиться 25 марта, но, как мы понимаем, теперь нам придется остаться здесь на более длительный срок. Мы неоднократно писали в Министерство иностранных дел, но никакой инструкции, что делать и как быть, мы не получили. Только отвечают: “Свяжитесь с авиакомпанией”. А дозвониться до них просто невозможно.

Сказать, что мы разочарованы — это ничего не сказать. Ведь за сутки до объявления чрезвычайного положения мы зарегистрировали нашу поездку на сайте Министерства иностранных дел и со спокойной душой улетели — неужели они не знали, что через сутки ситуация кардинально изменится?! Если бы нас предупредили, мы бы точно отказались от поездки.

Мы очень надеемся, что министерство понимает нашу ситуацию и постарается вернуть нас домой в ближайшее время. Мы готовы прервать наше долгожданное путешествие, но мы не знаем, как вернуться — все авиалинии отменены. Сидим в гостинице и ждем…”

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Эстонские туристы в Грузии: посольство не помогает

“Мы вчетвером оказались в ловушке в Грузии. Наш рейс авиакомпании Wizzair отменен, способов добраться до Эстонии не найти. С нами связались из посольства, спросили, где мы точно находимся, и подтвердили, что наш рейс отменили. Кроме того, сотрудник посольства добавил, что ничем не может нам помочь в сложившейся ситуации. Единственное, что, по его словам, он может нам посоветовать — самостоятельно искать возможности добраться до Эстонии. Мы стали смотреть. Через пару часов безуспешных поисков в интернете, решили, что проще пока остаться в Грузии. Ужасно осознавать, что мы платим государству налоги, а когда оказываемся в беде, слышим ответ, что Эстония нам помочь не может. Конечно, хорошо, когда предпринимаются попытки вернуть людей, застрявших на немецко-польской границе. Но почему бросают других? К счастью, мы здоровы, а в Грузии всего лишь несколько подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”.

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Жители Эстонии, работающие на лыжном курорте в Австрии: все туристы в панике

“В пятницу в Австрии объявили о принятии особых мер с целью остановить распространение коронавируса. Вот так в одночасье наша работа закончилась, потому что лыжный центр закрылся. Многие в панике стали собирать чемоданы и уезжать. Если туристов сразу стали вывозить, то работников сразу поместили на карантин до 28 марта, обещая выпустить, если не будет никаких симптомов заболевания.

Уже на следующий день улицы города опустели. Все кафе, рестораны, сувенирные лавочки закрылись. Открыты только небольшие продуктовые магазины.

Всем оставшимся на карантине объявили, что выходить из дома можно только в аптеку, магазин за продуктами и для того, чтобы выгулять собаку. Нельзя собираться более пяти человек. И то — только с теми, с кем проживаешь в квартире. Не выполняющих это распоряжение штрафуют. Поэтому сидим дома, вспомнили все настольные игры, смотрим фильмы.

Наверное, хорошо, что нас посадили на карантин. А то искали бы способы улететь домой, нервничали бы в аэропорту, потратили бы много денег на билеты и боялись заразиться в толпе пассажиров”.

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Эстонский турист в Кении: остаюсь здесь, новые билеты стоят слишком дорого

“Я шесть месяцев путешествовал по Африке. Кения — мой последний пункт. Позавчера получил сообщение, что все жители Эстонии непременно должны вернуться домой. Стол смотреть билеты с вылетом 16 марта. Вариант перелета был только один — у Turkish Airlines. Но стоимость билета составляла 1000 евро. Этого я позволить себе, к сожалению, не могу. Поэтому я решил остаться здесь. По первоначальному плану я должен был вернуться домой 31 марта. Но, наверное, мой рейс отменял или перенесут.

В Кении, вероятно, на ближайшие 30 дней отменят все международные и внутренние авиарейсы. Так что придется мне здесь провести больше времени, чем запланировано. Но чувствую я себя здесь в безопасности — после первого подтвержденного случая заболевания государство приняло жесткие меры, чтоб не допустить повторения ситуации в Италии.

Пытался связаться с Министерством иностранных дел как по телефону, так и э-майлу, но ответа не последовало. Я понимаю, что нагрузка у них сейчас большая, но чувство беззащитности от бездействия моей страны все же присутствует.

Надеюсь, что я принял правильное решение остаться в Кении. Хочется верить, что все это скоро закончится и мир вернется к прежней жизни.

Источник: письма читателей Delfi и Reisijuht

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