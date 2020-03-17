Наши туристы в Таиланде, Вьетнаме, Грузии и других странах мира: как нам вернуться назад? Рейсов нет, гостиницы закрываются, европейцев считают разносчиками вируса

Все наши родственники в Эстонии сейчас в панике. Это что какой-то специальный план государства посеять панику среди людей? Здесь на Кубе паники нет, жизнь течет в обычном темпе”.

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Эстонская туристка в Центральной Америке: Давайте думать хорошо…и мыть руки

“Я сейчас нахожусь в Гватемале около озера Атитлан. Отправилась в путешествие еще в феврале, когда ни о какой глобальной проблеме с коронавирусом еще и речи не было. У меня даже сомнений не было, оставаться дома или отправиться в поездку. Вся информация о масштабах пандемии появилась здесь только пару дней назад. В местном обществе, наполненном любовью и спокойствием, нет паники. Пока нет. Конечно, об этом говорят в кафе, где я сейчас нахожусь. Но уже объявили, что с завтрашнего дня все места общественного питания будут закрыты. В интернете прочитала, что вирус добрался и до Гватемалы. Учитывая низкий уровень жизни и качество доступной здесь медицины, получить реальную помощь в случае заражения будет сложно. Я не знаю, что буду делать, так как мой рейс отменили, все границы закрыты. Остается только ждать, сохранять трезвость ума и думать о хорошем. И мыть руки! Будьте осторожны!