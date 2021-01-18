Научный совет Эстонии поддержит требование тестировать на границе всех приезжающих в страну

“На практике многие страны заметили, что осенью вспышки заболевания начались с того, что люди возвращались из отпуска и ввезли вирус”, — сказала Лутсар.

По ее мнению, никого нельзя обязать проходить тестирование на границе, но само по себе тестирование всех прибывающих в Эстонию людей было бы необходимо, пишет rus.err.ee.

На прошлой неделе правительство Финляндии объявило, что планирует начать тестировать всех прибывающих в страну людей. Это повлияет и на работающих в Финляндии жителей Эстонии, которые до этого могли передвигаться между двумя странами без тестирования или обязательства находиться в самоизоляции.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!