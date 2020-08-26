Научный совет Эстонии: прямые авиарейсы безопаснее для путешествий

“Ученый совет рекомендует: сохраним международное сообщение. Естественно, вирус не попадет в пустой самолет. Этот вирус предается от человека к человеку, поэтому мы занимаемся людьми, которые летают на этих самолетах”, — сказала руководитель научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар на пресс-конференции Департамента здоровья.

“Идея тестирования в аэропорту не в том, чтобы сократить карантин, а чтобы мы могли выявить зараженных на раннем этапе. Безопаснее прибыть в Эстонию на прямом авиарейсе, чем находиться в нескольких аэропортах. Во время весенней вспышки люди заразились именно в аэропортах”, — отметила Лутсар.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!