Научный совет Эстонии: прямые авиарейсы безопаснее для путешествий

Научный совет правительства по борьбе с коронавирусом считает, что международное сообщение должно сохраниться и в условиях коронавируса, а прямые авиарейсы безопаснее, чем время, проведенное в нескольких аэропортах. Поэтому пересмотрят принятое весной решение об отмене прямых рейсов, если показатель заболеваемости в стране превышает 25 человек на 100 000 жителей, пишет rus.err.ee.
“Ученый совет рекомендует: сохраним международное сообщение. Естественно, вирус не попадет в пустой самолет. Этот вирус предается от человека к человеку, поэтому мы занимаемся людьми, которые летают на этих самолетах”, — сказала руководитель научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар на пресс-конференции Департамента здоровья.
“Идея тестирования в аэропорту не в том, чтобы сократить карантин, а чтобы мы могли выявить зараженных на раннем этапе. Безопаснее прибыть в Эстонию на прямом авиарейсе, чем находиться в нескольких аэропортах. Во время весенней вспышки люди заразились именно в аэропортах”, — отметила Лутсар.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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