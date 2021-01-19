Называйте нас иначе! Сакартвело, Аотеароа и другие страны, которые меняют название

Критики, напротив, говорят, что для современного мультикультурного общества Новой Зеландии название Аотеароа может оказаться не таким уж объединяющим. Кроме того, исторически оно относится только к одному из регионов страны, а не ко всей ее территории.
Но кроме исторических и политических аргументов, у тех, кто советует не спешить с переименованием, есть и еще один довод: финансовый. По их оценкам, если подчитать все затраты страны, к которым приведет смена названия, соберется значительная сумма — примерно 1 млрд долларов.
Когда не хочется, но нужно
Переименование стран не всегда связано с большим желанием ее жителей пойти на такой шаг: спросите об этом, например, у Северной Македонии, которая еще не так давно была просто Македонией.
Если для других стран смена названия обычно становится способом утвердить свое понимание исторической справедливости, то для македонцев переименование, наоборот, означало отказ от своих принципов.
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