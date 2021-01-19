Называйте нас иначе! Сакартвело, Аотеароа и другие страны, которые меняют название

Приезд Клинтон имел историческое значение — он должен был стать началом сближения двух государств и свидетельствовал о поддержке США в проведении реформ. Но была одна серьезная проблема: во время поездки Клинтон пришлось проявить немалую осторожность, чтобы случайно не назвать Мьянму… Мьянмой.

Дело в том, что до 1989 года государство, в которое приехала Клинтон, было известно всему миру как Бирма. Новое название — Мьянма — утвердил военный режим, который США считали нелегитимным. И хотя новое наименование постепенно стало приживаться в мире, несколько стран, в частности Соединенные Штаты, на высшем уровне принципиально употребляли старое название.

Клинтон выкрутилась из такой ситуации благодаря формулировке “эта страна”, которую она активно использовала вместо названия государства.

Помощники Клинтон рассказывали, что во время того визита она оказалась перед непростым выбором: обидеть принимающую сторону, назвав страну Бирмой, или отойти от государственной позиции США, назвав ее Мьянмой.