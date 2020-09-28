Не дождались гостей: почему разоряются швейцарские отели

“Сейчас никаких конгрессов, саммитов и прочих бизнес-мероприятий не проводится, весь деловой туризм встал на паузу, а ООН еле движется, — отметил Лавалли. — Это делает Женеву самым пострадавшим городом Швейцарии”.
Если ничего не будет предпринято, чтобы спасти плачевную ситуацию в индустрии гостеприимства, эта отрасль столкнется с массовым банкротством и закрытием дорогих отелей класса люкс, что негативно скажется на экономике Швейцарии, считают эксперты. Один из самых дорогих отелей Женевы — Ричмонд — уже был вынужден закрыться в конце июля впервые за 145-летнюю историю.
Кроме того, Женева служит перевалочным пунктом для многих путешественников, которые затем направляются в небольшие города поблизости, например, Лозанну и Монтре. Гостиничная отрасль там также оказалась на грани разорения без туристов и деловых путешественников, которые посещали небольшие города недалеко от Женевы как приятное дополнение к командировке. В Лозанне также проводятся международные мероприятия, там находится штаб-квартира Международного Олимпийского комитета, а также 50 других спортивных организаций.
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