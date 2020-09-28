Не дождались гостей: почему разоряются швейцарские отели

Швейцария, известная во всем мире первоклассными отелями и налаженной индустрией гостеприимства, столкнулась с критическими экономическими показателями в отрасли. Дело в том, что большинство постояльцев дорогих отелей были даже не туристами, а делегатами международных деловых и культурных форумов, которые отменились из-за пандемии COVID-19. Туристический сезон этим летом также не смог покрыть расходы швейцарских отельеров, поскольку музеи и рестораны оставались закрытыми и селиться в отелях было попросту некому.

Больше всех пострадала дипломатическая столица мира Женева, но и близлежащие города — Лозанну, Монтре — также затронул экономический кризис.

Самые дорогие отели Женевы, где на квадратный километр приходится больше всего в мире гостиниц, пустуют в отсутствие платежеспособных клиентов, которые остались у себя на родине. В городе находятся штаб-квартиры ООН, ВОЗ, Красного Креста, а также множества других международных организаций.