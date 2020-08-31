"Не надо тут плакать, отойдите за черту". Как туристы из разных стран прорывались в отпуск этим летом

Люди жаловались, что невозможность покинуть город или страну вызывает своего рода клаустрофобию. Мало кто мог предположить, что ситуация с Covid-19 затянется так надолго, и летний отпуск представлялся заслуженной наградой за неудобства карантина. Но лето шло, а страны не спешили открывать границы. Многие смирились с тем, что остались дома. В Британии для этого даже придумали термин — staycation, что можно перевести как “остаёмся на каникулы”.

Однако сотни тысяч людей по всему миру предпочли все же вырваться за границу, и часто это напоминало полосу препятствий. Как это происходило в разных странах — в нашей небольшой подборке историй.

Лондон — Ларнака (Кипр)

Это был, пожалуй, самый беспокойный полет в моей жизни. 2 августа мы сели в самолет Лондон-Ларнака с кучей необходимых бумаг на руках, но вплоть до встречи с кипрским пограничником в окошке я не была уверена, что нас пустят в страну.