"Не надо тут плакать, отойдите за черту". Как туристы из разных стран прорывались в отпуск этим летом

Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает, что в этом году по сравнению с 2019-м Турция потеряет по меньшей мере половину доходов от туризма.
“Пандемия коронавируса серьезно сказалась на въездном туризме Турции. Страна, которая в 2019 году приняла 45 млн иностранных туристов, в 2020 году получит в лучшем случае 15-16 млн зарубежных гостей, подсчитали турецкие эксперты. В том числе турпоток из России, самого большого въездного рынка, упадет в два раза. Если в 2019 году в Турции побывало порядка 7 млн россиян, то в этом году турпоток из России в оптимистичном варианте составит около 3-3,5 млнчеловек”, — говорят в АТОР со ссылкой на данные министерства туризма и культуры Турции.
По словам Кати, аэропорт Анталии был необычно пустым, учитывая популярность курорта.
“Я не знаю, куда обычно летают самолеты из этого аэропорта, но что-то мне подсказывает, что обычно рейсы не ограничиваются Россией, Украиной и Великобританией, еще, правда, было по одному рейсу в Минск и Кишинев. Самолет у нас был практически пустой, в нем было 550 мест, но заняты, по моим подсчетам, были максимум 100”, — рассказывает она.
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