Не нужен нам берег турецкий: ТОП-10 эстонских отелей на берегу моря с высоким рейтингом и приемлемой ценой

Отдыхающие, которые никуда не уехали и решили провести свой отпуск в Эстонии, говорят, что места в популярных отелях на побережье уходят быстро. Поэтому для сравнения мы выбрали август, сутки с пятницы на субботу 14–15 числа. За основу брали рейтинг с сайта Booking.com. Цену считали на семью из четырех человек: двое взрослых и дети 4 и 7 лет, но исходили из того, что она должна быть в пределах +/- 150 евро за ночь. Кроме того, учитывали расстояние до моря — чтобы оно было не больше 500 м.

Villa Mariett без звезд

Курессааре

Рейтинг: 9,4

Расстояние до моря: 300 м

Цена за ночь: 90 евро, семейный номер

ekraani kuvatõmmis, booking.com

Комментарий: За 90 евро в семейном номере отеля, который представляет собой две смежные комнаты общей площадью 36 м2, имеются две односпальные кровати и одна двуспальная. Туалет и ванная общие, полотенца и банные принадлежности бесплатные. При отеле есть большой сад, можно взять принадлежности для барбекю. Также гости могут готовить на общей кухне. Недалеко от отеля находится теннисный корт и стадион.