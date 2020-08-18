Не нужен нам берег турецкий: ТОП-10 эстонских отелей на берегу моря с высоким рейтингом и приемлемой ценой

Несмотря на пандемию, отдохнуть летом хочется всем. Отправиться в отпуск за рубеж – большой риск, ведь границы стран то открываются, то закрываются снова. Да и правительство призывает поддержать внутренний туризм и отдать предпочтение местным гостиницам.
Отдыхающие, которые никуда не уехали и решили провести свой отпуск в Эстонии, говорят, что места в популярных отелях на побережье уходят быстро. Поэтому для сравнения мы выбрали август, сутки с пятницы на субботу 14–15 числа. За основу брали рейтинг с сайта Booking.com. Цену считали на семью из четырех человек: двое взрослых и дети 4 и 7 лет, но исходили из того, что она должна быть в пределах +/- 150 евро за ночь. Кроме того, учитывали расстояние до моря — чтобы оно было не больше 500 м.
Villa Mariett без звезд
Курессааре Рейтинг: 9,4 Расстояние до моря: 300 м Цена за ночь: 90 евро, семейный номер
Комментарий: За 90 евро в семейном номере отеля, который представляет собой две смежные комнаты общей площадью 36 м2, имеются две односпальные кровати и одна двуспальная. Туалет и ванная общие, полотенца и банные принадлежности бесплатные. При отеле есть большой сад, можно взять принадлежности для барбекю. Также гости могут готовить на общей кухне. Недалеко от отеля находится теннисный корт и стадион.
Отзывы:
(+) Антон, Россия: “Уютная комната, полностью соответствующая описанию. Прекрасный сад, в котором можно отдохнуть. Очень гостеприимная хозяйка Рийна, всегда готовая помочь. Хорошее расположение: море очень близко, супермаркет за углом, замок в шаговой доступности. Если возвращаться на Сааремаа, то только в этот дом”.
(-) Софи, Эстония: “Комната была с душком, когда мы приехали. Мы были сильно уставшими, чтобы обращать на это внимание и отказываться от нее. Также освещенность комнаты крайне мала — одно маленькое окошко. Ковер на полу ужасно вонял. Ночью мне пришлось открыть дверь, потому что атмосфера была удушающей из-за нехватки воздуха и сильного неприятного запаха. В общем, я бы избегала этого варианта размещения”.
Ö Seaside Suites без звезд
Курессааре Рейтинг: 9,3 Расстояние до моря: 300 м Цена за ночь: 115 евро, улучшенные апартаменты
Комментарий: Это апарт-отель, предлагающий отдельные апартаменты. За данную сумму предлагается полноценная квартира 45 м2 с двуспальной кроватью в спальне и диваном-кроватью в гостиной, оборудованной кухней и ванной комнатой. Питание не входит в стоимость, но завтраки можно заказать.
Отзывы:
(+) Наталья, Эстония: “Апартаменты шикарные: чисто, уютно, холодильник, плита, посуда — все есть. Вид из окна прекрасный. Все рядом: пляж, магазин, центр города, замок. Возникли трудности с языком и с заселением, но персонал отзывчивый, приехал молодой человек и помог. Заселение проходит самостоятельно. На двери кодовый замок, заходишь и регистрируешься сам”.
(-) Лаура, Финляндия: “Информации относительно порядка выезда и правил дома (куда относить мусор и т.д.) могло бы быть больше. Самостоятельная регистрация, за четыре дня мы не увидели ни одного сотрудника”.
Villa Andropoff без звезд
Пярну Рейтинг: 9,3 Расстояние до моря: 100 м Цена за ночь: 125 евро, апартаменты с двумя спальнями и террасой
Комментарий: Отель предлагает довольно просторные апартаменты за эти деньги: 50 м2. В номере своя ванная комната. В числе удобств вентилятор, зона отдыха на открытом воздухе, а также мини-кухня. Завтрак в стоимость не включен. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая гольф и велосипедные прогулки.
Отзывы:
(+) Наталья, Россия: “Чистейший воздух, сосновый бор, белоснежный пляж и море. Небольшой, но чистый и комфортный номер-бунгало с террасой. Все понравилось”.
(-) Стеффи, Германия: “У нас были апартаменты с двумя спальнями, лучшие годы которых давно прошли. Все было старым и явно долго использовалось. Белье было старым, серым и слишком коротким, чтобы покрыть матрас и пуховое одеяло. Нам пришлось взять белье с лишних кроватей, чтобы хватило всего. Террасы являются общими, нет уединения”.
Noorus Spa Hotel 4*
Нарва-Йыэсуу Рейтинг: 9,0 Расстояние до моря: 100 м Цена за ночь: 155 евро, семейный номер
Комментарий: В номере площадью 25 м2 семье предлагается разместиться на двуспальной кровати и двух диван-кроватях. В номере есть все удобства, а завтрак уже включен в стоимость. Также в стоимость включено посещение спа-центра. За дополнительную плату можно брать в аренду велосипеды.
Отзывы:
(+) Светлана, Эстония: “Вид внутри отеля очень шикарный, европейский. Спа отличный, мы весело провели там время. Завтрак заказывали в номер, обслуживание на высоте! Обслуживание в пабе было превосходное! Внимательные и вежливые официанты!”
(-) Мария, Эстония: “Брали семейный номер на четверых — номер маленький, кресла для детей неудобные, они жаловались, что невозможно спать. В номере за 10 минут под душем раз 10 окатило кипятком и столько же ледяной водой — помыться было невозможно. В спа паровые бани прохладные, души для мойки сидений не работают. Одна баня была закрыта. Общее впечатление унылое. Завтраки тоже не порадовали”.
Noorus SPA Inn
Нарва-Йыэсуу Рейтинг: 8,8 Расстояние до моря: 50 м Цена за ночь: 96 евро, улучшенный двухместный номер с одной кроватью
Комментарий: В двухместном номере площадью 27 м2 есть двуспальная кровать и диван-кровать либо два кресла-кровати, балкон и собственная ванная комната. Завтрак включен в стоимость, как и доступ в расположенный на территории оздоровительный и спа-комплекс, в котором есть небольшой аквацентр с бассейнами и сауной. Автобусный вокзал Нарва-Йыэсуу находится в 3,3 км от отеля.
Отзывы:
(+) Юлия, Латвия: “Отличный отель для отдыха на самом берегу моря. Спокойная и дружелюбная атмосфера. Заказывали стандартный номер, поселили в улучшенный, в котором аж 2 балкона было! Администратор также предложил без всяких доплат посетить большой спа-центр, который находится в их втором отеле в 500 м от нашего. Там просто супер: куча бань, бассейнов, водопад, фонтанчики, есть детский бассейн, бар”.
(-) Юлия, Россия: “То, что в данном отеле назвали спа, назвать так язык не поворачивается! Две сауны: парная и обычная. Да, финская сауна большая, и это единственное, что хорошо сделано. Бассейны глубиной для маленьких детей. Вода в бассейнах мутная, и ее безопасность вызывает вопросы. Раздевалок нет, душ общий. Номера тесные. В ванной комнате склизкая, не отмытая плитка в душевой и желтые разводы. Завтраки лучше вообще не предлагать, так будет лучше”.
Valgeranna Puhkekeskus без звезд
Валгеранна Рейтинг: 8,8 Расстояние до моря: 100 м Цена за ночь: 68 евро, дом для отпуска
Комментарий: Комплекс Valgeranna Puhkekeskus располагает отдельными номерами-домиками. На территории есть детская игровая площадка и открытый бассейн, в двух минутах ходьбы парк приключений Valgeranna. За 68 евро семья может получить номер 18 м2 с четырьмя одноместными кроватями. В числе удобств — принадлежности для барбекю. Так как это прежде всего кемпинг, удобства находятся отдельно от номера. Питание тоже оплачивается отдельно, но есть общая кухня.
Отзывы:
(+) Илья, Эстония: “Приятно удивил данный кемпинг. В домике есть стол, стулья на улице на веранде. Домики в очень хорошем состоянии. Белье чистое. Туалеты чистые, постоянно уборка. Бассейн, в комментариях писали, грязный. Ну так он под соснами, конечно, падает с деревьев. Но сачок там же, мы почистили и купались. Гриль есть как общий, так и маленькие, которые можно брать себе. Даже угли были. Очень ухоженная территория. Все супер”.
(-) Светлана, Эстония: “Жалюзи просвечивались, вечером мы были полностью на виду. Это было некомфортно. Внутри домика было холодно, без обогревателя было бы невозможно спать. Для детей только батут. Кафе не работало”.
Staadioni Hotel без звезд
Курессааре Рейтинг: 8,5 Расстояние до моря: 200 м Цена за ночь: 88,20 евро, два двухместных номера с отдельными кроватями
Комментарий: В отеле нет семейных номеров, поэтому вчетвером придется размещаться в двух отдельных номерах по 15 м2. В каждом номере своя ванная комната. В цену входит завтрак. Совсем рядом находится стадион, отсюда и такое название отеля. К услугам гостей теннисный корт, прокат велосипедов и сауна. До достопримечательностей Курессааре рукой подать.
Отзывы:
(+) Йоланта, Эстония: “Идеальный отель для хорошего отдыха. Он простой, но чистый и комфортабельный. Расположен недалеко от моря, немного в стороне от города, рядом со стадионом и имеет хорошую парковку. Если вы путешествуете пешком или на общественном транспорте, от центра до отеля — короткая и приятная прогулка. Отель очень чистый. Завтрак хороший. Душ очень хороший, а кровати удобные. Мы все спали очень-очень хорошо!”
(-) Аманда, Бразилия: “Номер был чистый и в порядке. Процесс заселения и выселения тоже прошел хорошо. А вот расположение у отеля не очень хорошее. В основном из-за того, что возле отеля вообще нет ресторанов. Завтрак довольно посредственный с небольшим выбором: хлеб и так далее”.
Hotell Tammsaare 3*
Пярну Рейтинг: 8,3 Расстояние до моря: 450 м Цена за ночь: 144 евро, двухместный номер с двумя отдельными кроватями
Комментарий: В отеле в одном номере можно жить максимум втроем, поэтому для семьи из четырех человек придется снять два двухместных номера площадью 13 м2 со своей ванной комнатой. В стоимость входит завтрак. Отель удобно расположен относительно пляжа и центра Пярну.
Отзывы:
(+) Павел, Россия: “Очень доброжелательный персонал. Хороший ремонт в номерах, телевидение с каналами на русском языке, есть дополнительные одеяла и электрообогреватель, стабильный сигнал wi-fi. Завтрак вполне приличный. До моря четыре минуты пешком, до центра и автовокзала — 15-20 минут пешком. Тихое и спокойное место”.
(-) Йоуни, Эстония: “Шумно, расположение рядом с дорогой. В номерах нет кондиционера и летом жарко. Нет приличных затемняющих штор. Звукоизоляция отсутствует”.
Pullapää Holiday Center 3*
Хаапсалу Рейтинг: 8,2 Расстояние до моря: 10 м Цена за ночь: 113 евро, дом для отпуска с одной спальней
Комментарий: У отеля свой частный пляж. На территории комплекса обустроена детская игровая площадка, есть баня, можно жарить шашлыки. В стоимость входит номер площадью 30 м2 с собственной ванной комнатой и кухней, две односпальные кровати в спальне и диван-кровать в гостиной. Завтрак оплачивается отдельно.
Отзывы:
(+) Ольга, Россия: “Хороший загородный домик. Есть все необходимое. Хорошее расположение. Есть выход к воде. Недалеко пляж. Удобно добираться до Хаапсалу. Очень приветливые хозяева. Предоставляются велосипеды для прогулок. Есть специальное место для барбекю. Нам понравилось”.
(-) Аноним, Эстония: “Мы ожидали ровно двух вещей от этого места: близлежащего моря и террасы. Терраса была только рядом со вторым домом, у нас на лужайке были пластиковые стулья. Если я арендую дом для отдыха, я предполагаю, что это отдельный дом, а не то, что в нем есть еще две комнаты, в которых могут находиться люди. К счастью, мы были практически одни”.
Narva-Jõesuu Medical Spa без звезд
Нарва-Йыэсуу Рейтинг: 7,9 Расстояние до моря: 150 м Цена за ночь: 154 евро, семейный номер
Комментарий: Для размещения четырех человек система предлагает два варианта: трехместный номер плюс одноместный либо два двухместных, все со своими ванными. Второй вариант более логичен. В стоимость комнаты площадью 18 м2 входит завтрак, неограниченное посещение тренажерного зала и сауны, а также посещение открытого бассейна в летнее время.
Отзывы:
(+) Ферина, Россия: “Приветливый персонал. Чистота в номере. Хороший напор воды в душе. Неплохой разнообразный завтрак. Отличный вай-фай. Бассейном не пользовались, хотя он входил в стоимость. Отличное местоположение, рядом магазин с продуктами. В 5 минутах море. Чистый сосновый лес. С балкона смотреть одно удовольствие. Бесплатная парковка”.
(-) Алекс, Эстония: “Целевая аудитория комплекса — пенсионеры. Интерьер середины прошлого века, кофе на завтрак из термоса, и т.д. В номере не кладут одноразовые тапочки, пришлось идти в спа в зимних, грязных сапогах. Копеечное жлобство”.
Pirita Marina Hotel & Spa 3*
Таллинн Рейтинг: 7,8 Расстояние до моря: 10 м Цена за ночь: 66 евро (78 евро), стандартный семейный номер
Комментарий: В цену входит размещение в номере 28 м2 с тремя односпальными и одной раскладной кроватями, а также завтрак. Во всех номерах есть балкон и собственная ванная комната. Гости могут бесплатно посещать спортивный центр с большим крытым бассейном, сауной и паровой баней. Кроме того, к услугам гостей детский бассейн, теннисный корт и фитнес-центр.
Отзывы:
(+) Валентина, США: “Отель стоит практически на берегу залива. Действительно, неплохой вид. Строился с советским размахом. Большие коридоры, такое впечатление, что там должны были маршировать в две шеренги. Однако именно это создает атмосферу простора и свободы. Завтрак шведский стол. Очень приличный выбор. Все свежее и очень вкусное. Имеется бассейн, душевые, пара парилок. Есть зал для фитнеса”.
(-) Ольга, Россия: “Отдыхали семьей. Останавливались на одну ночь. Отель не оправдал наших ожиданий. Номер был на первом этаже, такое ощущение, что находишься в подвальном помещении, было прохладно. Не очень чисто убрано. Не устроило соотношение цены и качества”.
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок
Найден мертвым: поэт Борис Пастернак совершил суицид
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Не оставляйте эти вещи в авто! Это опасно!