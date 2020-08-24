24.08.2020, 14:20

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 28 августа в Старом городе всего на один день откроет свои двери дизайн-кафе


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НЕ ПРОПУСТИТЕ! 28 августа в Старом городе всего на один день откроет свои двери дизайн-кафе
Photo by Kobby Mendez on Unsplash

28 августа 18-23:00 эстонские дизайнеры выступят в новой роли — они откроют уличное кафе во дворике Эстонского Музея прикладного искусства и дизайна в Старом городе Таллинна на улице Лай.

В списке поваров этого вечера — художники, мастера по керамике, модельеры, к примеру, основатель бренда спортивной одежды Susimust Керсти Микков, художник и создатель модной одежды Марит Илисон, модельер Лили Яхило и т.д.

По крайней мере, для части дизайнеров мир ресторанов к кафе не так уж нов и чужд. Таллинские гурманы уже знали и до этого лета, что Марит Илисон умеет помимо одежды создавать кафе с чудесной атмосферой, также удивив всех открытием кондитерского магазина Maailma Parim Kook (Лучший в мире пирог). Его ассортимент можно будет попробовать в кафе музея дизайна. Лучший в мире Морковный пирог — определённо лучший в мире, это могут подтвердить любители вкусностей из Эстонии, Лондона, Берлина и Нью-Йорка. За свою сочность и вкус множество комплиментов собрал основанный на рецепте сметанника Эксперементальный Хуторской пирог. Оба пирога можно будет оценить по вкусу в кафе, как и диетический Шококоок, в состав которого включены лишь воздух, любовь и немного безглютеновой муки. “Мне нравится готовить, печь и планировать ужины. Комбинировать вкусы и цвета, в то же время по возможности придерживаясь простоты. Если в повседневной работе преобладают долгосрочные процессы, то готовка даёт возможность отключить мысли и сразу же насладиться результатом, — говорит Илисон. — Больше всего мне нравится изобретать блюда из того, что имеется в холодильнике, или из того, что можно собрать в саду. Одним из самых запомнившихся экспериментов было приготовленное из собранного в саду мызы Эсна ассорти под названием “Вариации на тему цветов кабачков”, когда я впервые экспериментировала с различными начинками и способами приготовления цветов кабачков.”

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Причина прогуляться вечером в Старый город найдётся и для любителей традиционных вкусов, потому что Лили Яхило обещала предложить любимые абсолютно на любом континенте булочки с корицей. “На вид простые, но внутри извилистые, создают мгновенное удовольствие. Бессмертная классика, трогающая сердца людей по всему миру.“ — так она сама описывает свои булочки с корицей.

Напитки к дизайнерским-кондитерским экспериментам предлагают кофейный вагончик Metsik Kohv и винная фабрика Nudist.

Уличное кафе открыто для всех, кто любит интересные вкусы и приятную обстановку. 29 августа помимо Ночи древних огней отмечается Ночь Музеев, по случаю чего двери музея будут открыты до 23:00, и можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию Эстонского прикладного искусства “Собранные произведения” и выставку Ингрид Аллик “Sekret / Секрет”.

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