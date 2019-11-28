Не пропустите! Бесплатная экскурсия по променаду улицы Рейди

“Многие не знают, что до гибели броненосной лодки “Русалка” в 1852 году в Таллиннском заливе недалеко от берега во время шторма затонул парусник “Тверь”. Остов парусника можно увидеть с променада улицы Рейди, с того места, где сейчас находится насосная станция. Приглашаем всех желающих на прогулку по улице Рейди, на которой можно будет узнать много интересного о районе порта”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Завтра, 29 ноября с началом в 16.00 около памятника “Русалка” состоится прогулка на эстонском языке, которую проведут археолог Рагнар Нурк и историк искусства Ээро Кангор, которые оба работают в отделе охраны памятников старины Департамента городского планирования.

Прогулка на русском языке состоится 30 ноября в 11.30. Ее проведет известный гид Эдуард Кольхов. Участники прогулки встречаются у церкви Святого Симеона и Пророчицы Ханны (Ахтри 7, рядом с парковкой торгового центра Nautica).