НЕ ПРОПУСТИТЕ! Более 45 фудтраков! В эту пятницу на Певческом поле состоится фестиваль еды

Помимо широкого выбора еды и отличного летнего настроения гостей фестиваля будет ждать диджей сет от DJ Peeter Taim . Для посетителей фестиваля также будут работать два больших парка Тиволи и детская зона. Самые смелые могут попробовать свои силы в соревновании по поеданию бургеров, где на скорость нужно будет съесть полкило “Mamma Retroburg”. Фестиваль объеденит все самые популярные фудтраки Эстонии, так и ближнего зарубежья — Латвии, Литвы и Финляндии.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

Cтраница мероприятия в Facebook — https://www.facebook.com/events/570917370527288

Полный список участников:

Uulits Tänavagurmee Food Truck Santa Maria Food Truck Kaks Kokapoissi The Dumpling Truck Dereku Burger SK Team Zik Zok Food Truck Surf Cafe Estonia Uq BBQ Food Truck Ulvis Break Richies Hot Dog Toidunaut Grillchill Food Truck Keretäis Food Truck Food Ambulance Food Truck Vitamin Well karavan Virx Grill & Catering Prike AS Krõbevahvel Nikolay Isutaja Burger Kitchen Odeon No2 Street Food Taps Burger Uduhaldjas Food Truck Cubano Factory Food Truck Ala Turca / Tajo Food Truck Wild Mess Food Truck Reval Cafe Food Truck Bobotie food truck Makaronid Food Truck Paulig Cold Brew Viru Burger Fun Food Foodiehouse Gustame Churros Charlestons BBQ Food Truck Vegstop Food Truck TATTI Waffles Dešrainis24 Food Truck