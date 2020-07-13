НЕ ПРОПУСТИТЕ! Дни цветущих роз в Таллиннском ботаническом саду

Дни роз — это всегда неповторимое впечатление! Когда в розарии цветет свыше 3000 роз, воздух наполняется неповторимым ароматом, а красочная палитра этих изысканных цветов вызывает восторг у каждого, кто посещает в эти дни Таллиннский ботанический сад.

В этом году темой Дней роз выбраны старинные сорта клумбовых роз, а особое внимание уделяется “историческим” клумбам коллекции ботанического сада. Посетители Дней роз смогут увидеть выдержавшие испытание временем и нашим климатом современные клумбовые розы — начиная с выведенного в 1867 году сорта ’La France’ (наш климат он выдерживает с трудом) до сортов, появившихся в начале этого тысячелетия. Среди прочих можно увидеть таких звезд прошлого, как ’Bacara’, ’Super Star’ и ’Rumba’.

Кроме того, в этом году Дни роз также связаны с 90-летием Арнольда Пукка — первого директора Таллиннского ботанического сада и издателя первой советской книги по выращиванию роз, увидевшей свет в 1958 году.