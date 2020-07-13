НЕ ПРОПУСТИТЕ! Дни цветущих роз в Таллиннском ботаническом саду
18 и 19 июля Таллиннский ботанический сад приглашает всех желающих на ставшие уже легендарными Дни роз.
18 и 19 июля Таллиннский ботанический сад приглашает всех желающих на ставшие уже легендарными Дни роз.
Дни роз — это всегда неповторимое впечатление! Когда в розарии цветет свыше 3000 роз, воздух наполняется неповторимым ароматом, а красочная палитра этих изысканных цветов вызывает восторг у каждого, кто посещает в эти дни Таллиннский ботанический сад.
В этом году темой Дней роз выбраны старинные сорта клумбовых роз, а особое внимание уделяется “историческим” клумбам коллекции ботанического сада. Посетители Дней роз смогут увидеть выдержавшие испытание временем и нашим климатом современные клумбовые розы — начиная с выведенного в 1867 году сорта ’La France’ (наш климат он выдерживает с трудом) до сортов, появившихся в начале этого тысячелетия. Среди прочих можно увидеть таких звезд прошлого, как ’Bacara’, ’Super Star’ и ’Rumba’.
Кроме того, в этом году Дни роз также связаны с 90-летием Арнольда Пукка — первого директора Таллиннского ботанического сада и издателя первой советской книги по выращиванию роз, увидевшей свет в 1958 году.
“В течение двух дней все желающие могут принять участие в экскурсиях, а также купить саженцы роз и попробовать приуроченные к мероприятию угощения с Сааремаа. В субботу можно поучаствовать в мастер-классах, во время которых наши специалисты научат вас делать духи или проводить ароматерапевтический массаж рук”, — рассказывает куратор Дней роз Тоомас Тюрк. “Захватите с собой плед для пикника, и получите невероятно красочные впечатления в нашем саду роз”, — добавляет он.
Суббота, 18 июня
11:00–12:00 экскурсия (на эстонском и русском языках)
12:00–13:00 творческая мастерская “Болезни и вредители роз”
13:00–14:00 экскурсия (на эстонском и русском языках)
20:00 концерт “Думая о Георге Отсе” в честь 100-летия маэстро. Выступают солисты национальной оперы “Эстония” Ольга Зайцева и Райко Раалик, музыкальное сопровождение — Рийна Пикани. Билеты можно купить в кассе ботанического сада или на Piletilevi. Перед концертом — экскурсия с гидом по розарию.
Воскресенье, 19 июня
11:00–12:00 экскурсия (на эстонском и русском языках)
12:00–13:00 творческая мастерская “Болезни и вредители роз”
13:00 –14:00 экскурсия (на эстонском и русском языках)
*
Таллиннский ботанический сад открыт ежедневно с 10:00 до 19:00. Оранжереи открыты с 11:00 до 19:00. Участие в Днях роз по обычному билету. Стоимость билетов ЗДЕСЬ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Тайну перевала Дятлова раскрыли Discovery: "На редкость ужасно"
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19