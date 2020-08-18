НЕ ПРОПУСТИТЕ! Дни Ласнамяэ приглашают на бесплатные экскурсии на русском языке(1)
На последней неделе августа в рамках Дней Ласнамяэ пройдет серия бесплатных экскурсий по микрорайонам Ласнамяэ на русском языке.
На последней неделе августа в рамках Дней Ласнамяэ пройдет серия бесплатных экскурсий по микрорайонам Ласнамяэ на русском языке.
“Для нас важно, чтобы Дни Ласнамяэ имели не только развлекательную часть, но и открывали жителям и гостям района дверь в историю Ласнамяэ. Именно поэтому в рамках программы Музея Ласнамяэ мы устраиваем целый ряд бесплатных экскурсий, которые не только позволят узнать об истории ласнамяэских микрорайонов, но и посетить места, обычно закрытые для горожан: бывшее здание штаба на улице Валге и карьер Вяо. Приглашаем всех заинтересованных историей родного края присоединиться к нашим прогулкам и обратить внимание на то, чего мы обычно не замечаем в городской суете”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В понедельник, 24 августа в 12.00 все желающие смогут посетить завод нерудных материалов в карьере Вяо. В ходе экскурсии гостей познакомят с работой старейшего завода стройматериалов в Эстонии. Необходима предварительная регистрация по телефону 645 7721.
Также в этот день в 18.00 гид краевед Станислав Ломунов проведёт пешую экскурсию “Полет сквозь время” по микрорайонам Паэвялья и Катлери. В ходе прогулки участники познакомятся с историей и объектами этой части Ласнамяэ — местом падения метеорита, лётным полем Паэвялья, храмом в честь иконы Божией Матери “Скоропослушница” и другими историческими местами. Место встречи — верхняя парковка Певческого поля.
Во вторник, 25 августа в 18.00 — приглашаем отправится на вечернюю прогулку по микрорайонам Сели и Прийсле в компании гида Оксаны Яксон. Экскурсия „Происхождение названий микрорайонов“ не только раскроет секреты наименований мест, но и поведает, чем жило место до начала строительства современного Ласнамяэ. Место сбора на Мустакиви теэ напротив дома Махтра, 12.
В среду, 26 августа в 18.00 экскурсию “Старый город Ласнамяэ” по микрорайонам Ууслинн и Курепыллу проведет гид Мария Сморжевских-Смирнова. Прогуливаясь заглянем в историю самого старого здания Ласнамяэ, узнаем, где в 1935 году была открыта радиотрансляционная станция и для чего в царской России строили известковые печи, а также послушаем историю нижнего маяка и построек вокруг него. Место встречи — верхняя парковка Куму.
В четверг, 27 августа в 18.00 серия прогулок продолжится с гидом Эдуардом Колховым по Котка и Лаагна. В ходе экскурсии “Лаагна теэ — городская артерия” познакомимся с районной планировкой и архитектурными решениями 70-80-х годов, узнаем происхождение названий мостов и где, провожая призывников на службу, было пролито озеро девичьих слёз. Место встречи — на мосту Саарепийга около магазина Лаагна.
В пятницу, 28 августа в 18.00 — экскурсия “Жемчужина архитектуры” по Маяка и Сикупилли с Эдуардом Колховым. В этот вечер познакомимся с разносторонней архитектурой этой исторической части Ласнамяэ — от простых деревянных домов до функционализма и сталинской архитектуры, а также узнаем об истории создания трамвайного сообщения в нашем районе. Место встречи — парковка перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
В субботу, 29 августа в 14.00 можно будет посетить сохранившееся до наших дней бывшее здание штаба на ул. Валге 6а/1. Цикл экскурсий, подготовленный в рамках проекта “Музей Ласнамяэ” для Дней Ласнамяэ 2020 завершится в воскресенье, 30 августа в 12:00 посещением техногородка Ülemiste City. Участники экскурсии узнают об истории стратегически важных городских объектов, расположенных на этой территории, и о том, как из производственного центра Юлемисте превратилось в “силиконовую долину” ит-сферы. Место сбора — перед зданием по адресу Суур-Сыямяэ 10а.
Советуем одеваться по погоде и выбирать для пеших прогулок удобную обувь.
Подробнее с программой Дней Ласнамяэ можно ознакомится на странице управы Ласнамяэ в Фейсбуке. Программа “Музей Ласнамяэ” — инициатива управы Ласнамяэ, направленная на популяризацию и ознакомление истории района Ласнамяэ.
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