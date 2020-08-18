НЕ ПРОПУСТИТЕ! Дни Ласнамяэ приглашают на бесплатные экскурсии на русском языке

“Для нас важно, чтобы Дни Ласнамяэ имели не только развлекательную часть, но и открывали жителям и гостям района дверь в историю Ласнамяэ. Именно поэтому в рамках программы Музея Ласнамяэ мы устраиваем целый ряд бесплатных экскурсий, которые не только позволят узнать об истории ласнамяэских микрорайонов, но и посетить места, обычно закрытые для горожан: бывшее здание штаба на улице Валге и карьер Вяо. Приглашаем всех заинтересованных историей родного края присоединиться к нашим прогулкам и обратить внимание на то, чего мы обычно не замечаем в городской суете”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В понедельник, 24 августа в 12.00 все желающие смогут посетить завод нерудных материалов в карьере Вяо. В ходе экскурсии гостей познакомят с работой старейшего завода стройматериалов в Эстонии. Необходима предварительная регистрация по телефону 645 7721.