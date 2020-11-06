06.11.2020, 11:01

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Эстонский архитектурный центр приглашает на уникальные экскурсии по Балтийской мануфактуре, которой более 120 лет


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<strong>НЕ ПРОПУСТИТЕ!</strong> Эстонский архитектурный центр приглашает на уникальные экскурсии по Балтийской мануфактуре, которой более 120 лет
FOTO: Тыну Туннель

Здание Балтийской мануфактуры, бывшее когда-то самым большим зданием в Таллинне, ждет посетителей. Экскурсии проходят от Эстонского архитектурного центра в течение двух недель по выходным дням в ноябре. Количество мест ограничено.

Здание Балтийской мануфактуры, бывшее когда-то самым большим зданием в Таллинне, ждет посетителей. Экскурсии проходят от Эстонского архитектурного центра в течение двух недель по выходным дням в ноябре. Количество мест ограничено.

В сотрудничестве с компанией по развитию недвижимости Hepsor и Tolaram Group экскурсии от Эстонского архитектурного центра дают возможность осмотреть здание, которому более 120 лет, и его территорию. Экскурсия по территории завода и в здании длится 90 минут, экскурсии проводятся на эстонском и русском языках.

FOTO: Тыну Туннель
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Здание с захватывающей историей станет открытием как для любителей архитектуры, так и для любителей истории. Планирование строительства здания началось в 1898 году по проекту архитектора Рудольфа Отто фон Кнюпфера. Помимо прочего, фон Кнюпфер является также архитектором нынешнего здания Таллиннской Центральной библиотеки. Мануфактура была одним из крупнейших предприятий Таллинна, которое одно из первых предложила женщинам возможность работать и получать за это достойную зарплату. Производство в здании прекратилось в 2006 году, после чего территория осталась практически пустой.

По словам Рауля Ярга, руководителя Эстонского архитектурного центра, одна из задач Архитектурного центра — приблизить архитектуру к людям, и хороший способ сделать это — проводить экскурсии по зданиям, которые обычно закрыты. “Мы очень надеемся, что наши экскурсии по таллиннскому Горхоллу показали, что здания, мимо которых мы ежедневно проходим, заслуживают того, чтобы их открывали”, — добавил Ярг.

FOTO: Тыну Туннель

В наши дни компания недвижимости “Hepsor” и Tolaram grupp занимаются развитием этого района и на территории бывшей мануфактуры запланированы многочисленные постройки- жилые дома, коммерческие помещения, а также будет создана уникальная городская среда для таллиннцев.

Экскурсии, организуемые Эстонским центром архитектуры, проводят профессиональные гиды, которых объединяет интерес к архитектуре и ее истории.

Помимо здания Балтийской мануфактуры, с экскурсией от Эстонского архитектурного центра можно осмотреть и таллиннский Горхолл. Дополнительную информацию о проходящих экскурсиях можно найти ЗДЕСЬ.

Билеты на экскурсию можно приобрести ЗДЕСЬ.

Интересные факты о Балтийской мануфактуре:

• В то время Балтийская хлопковая фабрика была самым большим зданием в Таллинне — длиной 230 м.

• Фабрика в основном занималась прядением хлопка и переработкой шерсти-сырца.

• Балтийская хлопчатобумажная фабрика была одним из первых мест в Таллинне, где ценили женский труд и они получали за это достойную зарплату.

• Хлопок для переработки прибывал в Эстонию со всего мира — из США, Бразилии, а также Египта.

• Главные мастера фабрики также жили в домах на улице Ситси, построенных по образцу английских заводских городков. Каждая квартира состояла из пяти комнат, включая приемную и жилые помещения.

• Завод окончательно прекратил работу в 2006 году.

• Компании Hepsor и Tolaram Group, которые спроектировали в этом районе жилые и коммерческие помещения, планируют вдохнуть новую жизнь в бывшую Балтийскую хлопковую фабрику.

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