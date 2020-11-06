НЕ ПРОПУСТИТЕ! Эстонский архитектурный центр приглашает на уникальные экскурсии по Балтийской мануфактуре, которой более 120 лет

Помимо здания Балтийской мануфактуры, с экскурсией от Эстонского архитектурного центра можно осмотреть и таллиннский Горхолл. Дополнительную информацию о проходящих экскурсиях можно найти ЗДЕСЬ.
Билеты на экскурсию можно приобрести ЗДЕСЬ.
Интересные факты о Балтийской мануфактуре:
• В то время Балтийская хлопковая фабрика была самым большим зданием в Таллинне — длиной 230 м.
• Фабрика в основном занималась прядением хлопка и переработкой шерсти-сырца.
• Балтийская хлопчатобумажная фабрика была одним из первых мест в Таллинне, где ценили женский труд и они получали за это достойную зарплату.
• Хлопок для переработки прибывал в Эстонию со всего мира — из США, Бразилии, а также Египта.
• Главные мастера фабрики также жили в домах на улице Ситси, построенных по образцу английских заводских городков. Каждая квартира состояла из пяти комнат, включая приемную и жилые помещения.
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