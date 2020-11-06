НЕ ПРОПУСТИТЕ! Эстонский архитектурный центр приглашает на уникальные экскурсии по Балтийской мануфактуре, которой более 120 лет

Здание Балтийской мануфактуры, бывшее когда-то самым большим зданием в Таллинне, ждет посетителей. Экскурсии проходят от Эстонского архитектурного центра в течение двух недель по выходным дням в ноябре. Количество мест ограничено.

В сотрудничестве с компанией по развитию недвижимости Hepsor и Tolaram Group экскурсии от Эстонского архитектурного центра дают возможность осмотреть здание, которому более 120 лет, и его территорию. Экскурсия по территории завода и в здании длится 90 минут, экскурсии проводятся на эстонском и русском языках.

FOTO: Тыну Туннель

Здание с захватывающей историей станет открытием как для любителей архитектуры, так и для любителей истории. Планирование строительства здания началось в 1898 году по проекту архитектора Рудольфа Отто фон Кнюпфера. Помимо прочего, фон Кнюпфер является также архитектором нынешнего здания Таллиннской Центральной библиотеки. Мануфактура была одним из крупнейших предприятий Таллинна, которое одно из первых предложила женщинам возможность работать и получать за это достойную зарплату. Производство в здании прекратилось в 2006 году, после чего территория осталась практически пустой.