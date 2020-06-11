НЕ ПРОПУСТИТЕ! Fotografiska отмечает первый день рождения и приглашает всех на уникальные экскурсии на русском языке

• Рекорд посещения выставок был установлен 7 сентября 2019 года, когда 1570 человек посетили выставочные залы
• Более 400 000 посетителей
• Самым продаваемым продуктом сувенирного магазина являются постеры, “Белый заяц” Пентти Саммаллахти, “Старлетка” Ани Ниеми и “Королева в уборной” Элисон Джексон доминируют на вершине рейтинга.
• Ресторан Fotografiska — один из 6 ресторанов с наименьшей площадью в Эстонии.
• В ресторане Fotografiska было произведено 1,8 тонны компоста из пищевых отходов.
• 180 радостных растений цветут в домашнем компосте в саду на крыше Fotografiska
• 0 рулонов пленки и 0 вакуумных пакетов были использованы в процессе приготовления
Fotografiska в Таллинне находится в творческом городке Telliskivi. Fotografiska — это место встречи, где соединяются искусство фотографии, хорошая еда, музыка, дизайн и открытый образ мышления. Fotografiska ждет гостей Пн.-Вт. 10-21, Сб. 10-22, Вс. 10-18.
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