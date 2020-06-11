11.06.2020, 12:15

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Fotografiska отмечает первый день рождения и приглашает всех на уникальные экскурсии на русском языке


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НЕ ПРОПУСТИТЕ! Fotografiska отмечает первый день рождения и приглашает всех на уникальные экскурсии на русском языке
Фото: Fotografiska, press

Fotografiska отмечает первый День рождения. За год работы в центре фотоискусства прошло 14 выставок, на которых было представлено 1117 произведений. Выставки посетило более 400 000 человек.

Центр фотографии Fotografiska открылся в творческом городке Теллискиви год назад. Таллинн стал первым городом после Стокгольма, где появился центр Fotografiska. В качестве универсального места встречи, Fotografiska представила фотографическое искусство мирового класса, а также музыкальные и культурные мероприятия, экологически чистые продукты питания, дизайн и новый образ мыслей. За год прошло 14 выставок, где было представлено 1117 работ. Выставки посетили более 400 000 человек.

“Открытие Fotografiska в Таллинне было похоже на марафон, где организаторы должны были проявить целеустремленность, последовательность и выносливость как на умственном, так и на физическом уровне. Уровень адреналина все время был высоким, что давало огромную работоспособность — как будто сон был не нужен. Этот путь, который охватил так много уровней, трудно описать словами”, — вспоминает период перед открытием Маарья Лоренц, соучредитель Fotografiska Tallinn и директор выставок.

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В День рождения Fotografiska представляет ретроспективу выставок, а также устраивает необычные экскурсии на выставки. С этой недели все желающие могут посетить “уличную выставку”, фотографии из разных выставок Fotografiska будут расположены в центре Таллинна под открытым небом. Это дань уважения всем фотографам, которые обогатили Fotografiska своими работами. Тем не менее, выставки текущего сезона все еще ждут гостей: многогранная фотовыставка Брайана Адамса “Exposed”, документальная выставка Себастьяна Сальгадо “Золото”, выставка легендарного финского художника Tom of Finland “Темная комната” и “Темный завет” Лины Ирис Виктор.

Внимание! По случаю Дня рождения Fotografiska состоятся уникальные экскурсии. Экскурсионными гидами станут гости, которые раскроют захватывающий мир искусства. Каждый из приглашенных гидов расскажет об одной из выставок, представленных в Fotografiska, свою собственную уникальную историю. Ни одна экскурсия не будет похожа на другую.

17.06 в 19.00 состоится экскурсия на русском языке по выставке Брайна Адамса “Exposed”. Гид - журналист, преподаватель и музыкальный критик Артемий Троицкий.

18.06 в 12:00 состоится экскурсию на русском языке по выставке либерийско-британской художницы Лины Ирис Виктор “Темный завет”. Гид — галерист и основатель Таллиннской портретной галереи Рене Кирспуу.

Цифры первого года работы Fotografiska:

• 14 художников и 14 выставок, 10 из них в 2019 году

• 10 художников приехали в Таллинн, чтобы лично открыть выставку, 3 из них посетили Эстонию во второй раз

• Фотографии мирового класса из Эстонии, Финляндии, Великобритании, Норвегии, США, Китя, Канады и Бразилии, то есть почти со всех континентов

• 1117 работ были размещены на стенах Fotografiska

• Около 5000 квадратных метров площади стен было использовано для открытия выставок в течение года

• Рекорд посещения выставок был установлен 7 сентября 2019 года, когда 1570 человек посетили выставочные залы

• Более 400 000 посетителей

• Самым продаваемым продуктом сувенирного магазина являются постеры, “Белый заяц” Пентти Саммаллахти, “Старлетка” Ани Ниеми и “Королева в уборной” Элисон Джексон доминируют на вершине рейтинга.

• Ресторан Fotografiska — один из 6 ресторанов с наименьшей площадью в Эстонии.

• В ресторане Fotografiska было произведено 1,8 тонны компоста из пищевых отходов.

• 180 радостных растений цветут в домашнем компосте в саду на крыше Fotografiska

• 0 рулонов пленки и 0 вакуумных пакетов были использованы в процессе приготовления

Fotografiska в Таллинне находится в творческом городке Telliskivi. Fotografiska — это место встречи, где соединяются искусство фотографии, хорошая еда, музыка, дизайн и открытый образ мышления. Fotografiska ждет гостей Пн.-Вт. 10-21, Сб. 10-22, Вс. 10-18.

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