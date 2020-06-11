НЕ ПРОПУСТИТЕ! Fotografiska отмечает первый день рождения и приглашает всех на уникальные экскурсии на русском языке

Центр фотографии Fotografiska открылся в творческом городке Теллискиви год назад. Таллинн стал первым городом после Стокгольма, где появился центр Fotografiska. В качестве универсального места встречи, Fotografiska представила фотографическое искусство мирового класса, а также музыкальные и культурные мероприятия, экологически чистые продукты питания, дизайн и новый образ мыслей. За год прошло 14 выставок, где было представлено 1117 работ. Выставки посетили более 400 000 человек.

“Открытие Fotografiska в Таллинне было похоже на марафон, где организаторы должны были проявить целеустремленность, последовательность и выносливость как на умственном, так и на физическом уровне. Уровень адреналина все время был высоким, что давало огромную работоспособность — как будто сон был не нужен. Этот путь, который охватил так много уровней, трудно описать словами”, — вспоминает период перед открытием Маарья Лоренц, соучредитель Fotografiska Tallinn и директор выставок.