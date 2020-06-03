НЕ ПРОПУСТИТЕ! Исторический музей приглашает на экскурсии на русском языке в парк замка Маарьямяэ
Не пропустите возможность поближе познакомиться с историей Таллинна и Эстонии.
Не пропустите возможность поближе познакомиться с историей Таллинна и Эстонии.
4 июня, в 17:00 и 21 июня в 14:00 всех любителей истории ждут на экскурсию под открытым небом "Памятники советской эпохи. Мученики, герои или победители?" Экскурсия пройдет на территории парка замка Маарьямяэ, на выставке советских памятников. Длительность - 45 минут.
7 июня в 14:00 и 28 июня в 14:00 состоится экскурсия на свежем воздухе "История Маарьямяэ. Жизнь графов в замке". Во время экскурсии речь пойдет об истории замка Маарьямяэ и его жителях.
Длительность - 45 минут.
Участие по музейному билету. Продажа билетов - в кассе у ворот.
Размер группы - до 20 человек. Вход по музейному билету. Просим предварительно зарегистрироваться на нашем сайте.
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