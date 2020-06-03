НЕ ПРОПУСТИТЕ! Исторический музей приглашает на экскурсии на русском языке в парк замка Маарьямяэ

4 июня, в 17:00 и 21 июня в 14:00 всех любителей истории ждут на экскурсию под открытым небом "Памятники советской эпохи. Мученики, герои или победители?" Экскурсия пройдет на территории парка замка Маарьямяэ, на выставке советских памятников. Длительность - 45 минут.

7 июня в 14:00 и 28 июня в 14:00 состоится экскурсия на свежем воздухе "История Маарьямяэ. Жизнь графов в замке". Во время экскурсии речь пойдет об истории замка Маарьямяэ и его жителях.

Длительность - 45 минут.

Участие по музейному билету. Продажа билетов - в кассе у ворот.

Размер группы - до 20 человек. Вход по музейному билету. Просим предварительно зарегистрироваться на нашем сайте.