07.08.2020, 14:41

НЕ ПРОПУСТИТЕ! На этих выходных по всей Эстонии пройдет акция "Дни забытых мыз"


EST
Sagadi mõis, foto, Kaire Kullik
Sagadi mõis, foto, Kaire Kullik

Каждое лето для всех желающих свои двери открывают десятки старинных усадеб. В эти дни на территории мыз накрывают столы с угощениями для гостей, устраивают концерты, проводят мастер-классы и увлекательные экскурсии.

В эти выходные, 8 и 9 августа, вы сможете не только пройтись по залам и помещениям старинных усадеб, но и во время экскурсий, которые проводятся каждый час, познакомиться с историей этих мест, многочисленными легендами и преданиями, а также биографиями самых известных владельцев. Остается лишь выбрать регион и наметить маршрут, чтобы посетить сразу несколько усадеб.

Мызы открыты с 10:00 до 18:40.
Стоимость билетов: 4.00 евро/взрослые, 2 евро/школьники, пенсионеры, 7.00 евро/семейный билет

Больше информации ЗДЕСЬ.

Участники:

Йыгевамаа

Куремааский дворец и парк
Адрес: Lossi 1, Kuremaa, 48445 Jõgeva maakond


Здание Куремааской усадьбы в стиле классицизма было построено в 1837-1843 годах семейством фон Эттинген (von Oettengen). Здание усадьбы спроектировал тартуский архитектор Е.Й.Т. Штраус. Во дворце находится также музейная комната, которая знакомит с историей края и историей Куремааского сельскохозяйственного техникума. Сейчас помещения дворца используются для проведения конференций. Богатый разными видами растений ступенчатый парк спускается к Куремааскому озеру, которое завораживает отдыхающих хорошо ухоженным пляжем и возможностями отдыха.

Усадьба Пуурмани
Адрес: Puurmani, 49014 Jõgevamaa

Величественный усадебный ансамбль с белоснежным главным зданием, выполненным в стиле неоренессанса, был построен во времена Г. Й. Мантейфеля (G.J.Mannteuffel) в 1860 году. Именно в Пуурманиском дворце в 1918 году Юлиус Куперьянов сформировал свой партизанский батальон. В настоящее время в здании дворца действует Пуурманиская гимназия. Во время прогулки по усадьбе вы можете посмотреть несколько этажей, заглянуть в будуар графини, найти тайную дверь, ведущую наверх в башню, а также кабинет и сокровищницу графа.

Мыза Адавере
Адрес: Kooli 1, Adavere, 48001 Jõgeva maakond

Первое упоминание о мызе Адавере (на немецком языке Addafer) датировано второй половиной XVII века. После окончания Северной войны усадьба принадлежала фон Фикам, а потом - фон Виетингоффам. В середине XVIII века был заложен регулярный французский парк в стиле барокко, кроме этого был построен деревянный господский дом и многочисленные второстепенные постройки. В 1816 году усадьба перешла во владение к дворянской семье фон Штакельбергов, а в 1876 году усадьбу приобрели фон Вахли. В 18 веке фон Вахли построили исторический господский дом, который национализировали в 1919 году. Позднее здесь находилось лесничество, потом - школа.

Тартумаа


Мызный комплекс Палупера и желтое окно National Geographic
Адрес: PALUPERA PÕHIKOOL, Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond


Самые ранние упоминания о рыцарском имении Палупера датируются 1582 годом. В XVI-XVII веках мыза принадлежала фон Дюкерам, Бронским и фон Ферзенам. Дольше всех мыза находилась в собственности Брюнингов, поэтому близко к центру мызы находится их семейное кладбище. Сохранилось множество зданий этого комплекса, которые взяты под охрану памятников старины. 28 сентября 2019 года у мызы Палупера было открыто первое в волости Элва желтое окно National Geographic. Желтое окно Палупера инновационно тем, что является первым окном, у которого установлен специальный датчик, определяющий количество посетителей.

Пярнумаа


Мыза Тыстамаа
Адрес: Kalli maantee 13, Tõstamaa, 88101 Pärnu maakond

Красиво отреставрированная и обладающая интересной историей мыза Тыстамаа является одной из наиболее известных достопримечательностей в этом регионе. Построенная еще в средневековье мыза, которая сейчас имеет пост-классицистический облик, работает в качестве школы с 1921 г. В ходе экскурсии рассказывается об истории мызы и знакомят с ее помещениями; особенное впечатление производят роспись на стенах и потолке, красивая парадная лестница и помещение под кожухом печной трубы. Полезная информация! Последним владельцем мызы был известный ориенталист Александр Сталь фон Гольштейн, который даже стал профессором Пекинского университета. Парк мызы, охраняемый как памятник старины и природный объект, венчает дуб с кроной диаметром 23 м.

Мыза Выйдула
Адрес: Võidula, 87634 Pärnumaa

Одна из немногочисленных сохранившихся в Эстонии деревянных мыз. Главное здание бывшей усадьбы — сооружение из древесины - выдержано в историческом стиле и стоит на булыжном фундаменте. Над главным входом сохранились уникальные выпуклые оконные стёкла, изготовленные на местной Вяндраской стекольной фабрике специально для мызы.

Нынешнее расположение мызы Выйдула было впервые упомянуто в 1822-м году, когда место носило немецкое название Каролинхоф. Современное название Выйдула возникло в 1939-м году, когда мыза стала казённым имуществом. Начиная с 1993-го года, мызное здание со всеми подсобными строениями и окружающим парком является собственностью Вяндраской волости. Современный барский дом был построен в 1872-м году.

Ляэне-Вирумаа


Ветряная мельница Выйвере
Адрес: Tuulik talu, Võivere küla, Väike-Maarja vald


Ветряная мельница Выйвере – это единственное сохранившееся здание мызы Выйвере. В результате реконструкции оно было превращено в посетительский центр и начиная с 12 июня 2020 года «мелет» историю о геодезической Дуге Струве, внесенной в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и о том, как эта работа, изменившая историю мировой науки, связана с Эстонией и ветряной мельницей Выйвере.

Замок Килтси
Адрес: Liivaküla, Ляэне-Вирумаа

Дворец Килтси был сооружен на руинах средневекового вассальского замка 15-16 веков. Нынешние черты имение получило в 1790 году под руководством Й. фон Бенкендорфа. В 19 веке дворец принадлежал семейству фон Крузенштерн. Под руководством Адама Иоганна фон Крузенштерна была совершена первая русская кругосветная экспедиция (1803-1806), после которой, живя именно в поместье Килтси, он составил «Атлас Южного Моря».

Мыза Янеда
Адрес: Jäneda, 73602 Ляэне-Вирумаа

Сердцем села Янеда годами являлась мыза Янеда. Последнее здание мызы построено Йоханом фон Бенкендорфом в 1913 - 1915 годах. В историю мыза попала благодаря Марии Закревской Бенкендорф, жизнь которой была полна приключений: причастность к покушению на жизнь Ленина, отношения со всемирно известными писателями Максимом Горьким и Гербертом Уэллсом.

Мыза Мууга
Адрес: Pargi 1, Muuga, 46502 Lääne-Viru maakond

Название усадьбы Мууга напоминает нам о временах, когда она принадлежала монахам - впервые упоминание о ней встречается в 1526 году. Начиная с 17 века здание перешло во владение дворянского рода Монтеффелит. Затем ее приобрел знаменитый художник фон Неф, по эскизу которого усадьба была полностью перестроена в 1866 году. Великолепная коллеция картин после его смерти была передана Эстонкому Художественному музею. В настоящее время в здании усадьбы действует школа.

Мыза Ласила
Адрес: Lasila, 44401 Ляэне-Вирумаа

В первую очередь мыза Ласила известна в качестве места проживания баронов фон Бэр (в начале 19 века). Здесь провел часть своего детства и всемирно известный биолог Карл Эрнст фон Бэр. Позднее мыза принадлежала баронам фон Унгерн-Штернбергам и фон Рентельнам. В наше время в здании мызы расположена Основная школа Ласила. В парке мызы вы найдете мемориальный камень Карла Эрнста фон Бэра, а в башне Бэра можно ознакомиться с жизнью и профессиональной деятельностью знаменитого биолога.

Мыза Поркуни
Адрес: Lossi 1, Porkuni, 46001 Lääne-Viru maakond

Мызный ансамбль Поркуни был построен на месте городища. Современные постройки поместья Поркуни относятся к 19 веку. Последний хозяин поместья фон Ренненкампф решил построить вместо старой усадьбы новое здание имения в более представительном и четком стиле. Постройку в народе стали назвать «замком Поркуни». Возле одного из углов здания возвышается 8-угольная башня с зубчатым парапетом. Это сохранившаяся до наших дней надвратная башня древнего городища. Сегодня в ней размещается музей плитняка Поркуни. В окрестностях множество построек из плитняка: дом управляющего, каретный сарай, конюшня, амбар для сушки, водочная фабрика, плотницкая мастерская и обширная часть стен ограды. В мызе располагается школа.

Вырумаа


Мыза Рогози
Адрес: Ruusmäe, 65102 Võrumaa

По слухам, усадьба Рогози была построена на месте старой крепости. Свой современный вид усадьба приняла в XIX веке, последний раз подвергалась реставрации в 1991 году. Сейчас на территории усадьбы находится музей, открытый для посетителей летом.

Ярвамаа


Мыза Арукюла (Koerus)
Адрес: Koeru, 73001 Ярвамаа

Мыза Арукюла сперва была вспомогательной мызой имения Раазику и была создана вблизи епископской дороги, ведущей из Таллинна в Кивилоо. Начиная с 1766 года вплоть до национализации в 1919 году мыза принадлежала семейству Баранофф. Одноэтажное классическое главное здание было построено в начале XIX века, в конце века на центральной его части был построен второй этаж. Из числа хозяйственных построек мызы сохранились мельница, амбар-сушильня, коровники, дом управляющего.

Рапламаа


Усадебный парк Вана-Вигала
Адрес: Vana-Vigala, 78003 Raplamaa

Это место знаменито своей необычной почвой. По легенде, когда-то здесь находился замок, который со временем ушел под землю. В парке произрастают различные деревья, особенно привлекательны мощные сибирские пихты. Перед барским домом раскинулась ухоженная лужайка, а позади - привлекательный каскад прудов. На северной стороне стоит знаменитая стена голода, построена крестьянами местному барону в обмен на зерно. Неподалеку от усадьбы находится священная роща.

Вильяндимаа


Мыза Кярстна
Адрес: Kärstna mõis, Kärstna küla, 69728

Свой современный облик центр мызы Кярстна получил на рубеже прошлого и позапрошлого веков, когда управление мызой взял на себя молодой помещик Курт фон Анреп. Главное здание усадьбы в стиле неоклассицизма окружено красивым парком. Самым известным из владельцев мызы Кярстна был генерал Рейнгольд фон Анреп. В память об этом блестящем военачальнике на часовенном холме в Кярстна была установлена прекрасная скульптура в стиле классицизма – бронзовый лев. Длительное время в главном здании мызы работала школа, а сейчас там находится библиотека и детский сад.

Мыза Вана-Выйду
Адрес: Koolmeistri tee 10, Vana-Võidu, 70108 Viljandi maakond

Первое упоминание об усадьбе Выйдумаа датируется 1507 годом. Мыза принадлежала Вранглерам, Альбедилям, Поссе и Юргенсонам. В 1834 году усадьбу купил Константин фон Штрик, который стал основным застройщиком усадьбы. Особняк в классицистическом стиле был построен в 1830–1836 годы. В тот же период были посажены приусадебный парк и бульвар с лесопарком. Протяженность красивой дубовой аллеи – 548 м. Фон Штрики владели мызой до самой ее национализации в 1919 году, а в 1921 в усадьбе заработала земледельческая школа. На сегодняшний день школа превратилась в Вильяндиский центр профессионального обучения.

Мыза и парк Ыйсу
Адрес: Õisu, 69502 Viljandimaa

Здание мызы Ыйсу выполнено в стиле раннего классицизма, основная его часть датируется XVIII-XIX веками, и была построена после того, как императрица Елизавета Петровна личным указом подарила мызу вдове адмирала Петра Ивановича Сиверса в 1744 году. Въезд на мызу и эспланаду аркой обрамляют амбар и конюшня-экипажная. В здании поместья на протяжении долгого времени действовали Ыйсуское молочно-хозяйственное училище и производственный цех пищевой промышленности.

От заднего фасада здания мызы террасами к озёрам простирается приусадебный парк (11,4 га), разбитый в английском стиле по проекту архитектора Георга-Фридриха Купхальдта. В парке произрастает около 85 различных деревьев и кустарников. Парк украшен скульптурным ансамблем "Молодость", колодцем и 3 прудами.

Хийумаа


Усадьба Сууремыйза
Адрес: Suuremõisa, остров Хийумаа

Усадьба Сууремыйза в стиле барокко была построена в 1755-1760 годах по указу графини Эббы-Маргареты фон Стенбок (урождённая Де ла Гарди). Граф Якоб Понтус Стенбок, унаследовавший усадьбу от своей матери Эббы-Маргареты, из-за долгов поменял в 1796 году Сууремыйза на Ууэмыйза. Новым собственником Сууремыйза стал Отто Рейнгольд Людвиг фон Унгерн-Штернберг. В замке находится знакомящая с историей мызы музейная комната, продажа сувениров и книг. Кроме красивого интерьера и истории, в окрестностях мызы можно ознакомиться с цветником Хийумааской профессиональной школы, парком в английском стиле и различными подсобными зданиями, входящими в усадебный комплекс.

Ида-Вирумаа


Мыза Майдла
Адрес: Savala küla, Lüganuse vald

Первое упоминание о расположенной в Ида-Вирумаа усадьбе Майдла относится к 1465 г. Нынешний помещичий дом в стиле усадебного барокко был построен в 1767 году по желанию Георга Людвига фон Врангеля. С 1925 до настоящего времени в усадьбе Майдла расположена школа, благодаря этому реновированный комплекс является одним из самых величественных в Эстонии архитектурных ансамблей в стиле барокко, который так хорошо сохранился до наших дней. Усадьбу можно посетить в летние месяцы в дни посещения Забытых усадеб или предварительно заказав экскурсию с гидом. Интересно знать: Для строительства усадьбы весь необходимый строительный материал был доставлен с ближайших окрестностей: известь была привезена из усадьбы Самма, черепица – из усадеб Пуртсе и Кальви.

Пылвамаа


Усадьба Моосте
Адрес: Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond

На берегу озера Моосте расположилась построенная во времена правления рода Нолькенов усадьба. Величественный приусадебный комплекс, находящийся возле красивого главного здания, выполнен в стиле историзма, и является гордостью усадьбы Моосте, а также представляет собой один из крупнейших в своём роде комплексов, сохранившихся на территории Эстонии. Большая часть зданий построена из бутового камня и украшена кирпичом. Особую выразительность усадьбе придаёт разбитый в английском стиле парк. В главном здании усадьбы работает школа, в реновированной бывшей приусадебной деревообрабатывающей мастерской открыт Гостевой дом усадьбы Моосте, в прежних помещениях конюшни работает Мастерская Реставраторов, в доме - Центр художественной и социальной практики, а из бывшего хлева для содержания скота создан концертный зал на 500 мест.

Räpina mõis
Адрес: Pargi 28, Räpina linn, Põlvamaa

История замка Силлапяя начинается в 1582 году, когда была основана усадьба Ряпина. Современное здание усадьбы, построенное в стиле классицизма, было заложено в 1842 году. Сейчас в нем находится Ряпинский музей истории и садоводства. Усадьба составляет гармоничный архитектурный ансамбль вместе с прилегающим к нему удивительной красоты парком и находится под охраной государства. В парке произрастают редкие виды растений и деревьев, например черная сосна и шелковица белая. Парк состоит из трех частей - площадка с дорожками, сад и лесной парк.

Ярвамаа


Мыза Койги
Адрес: Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Koigi vald

В второй половине 18 века Йоханн Адам фон Грюневальдт приступил к перестройке усадебного центра для приведения его в соответствие со своими финансовыми возможностями и новыми архитектурными веяниями. Главное здание из камня, в стиле раннего классицизма с барочными элементами, было построено в 1771 году. По первоначальному плану здание было прямоугольным, с высокой вальмовой крышей. Позднее господский дом был основательно перестроен с добавлением крыльев со стороны сада. Главное здание Койгиской усадьбы было отреставрировано в 2008-2009 годы при поддержке европейских финансовых механизмов и волости Койги. Благодаря этому теперь гости могут лицезреть историческое здание с современными возможностями.

Харьюмаа


Мыза Равила
Адрес: Ravila tee 21, Ravila, 75101 Harju maakond

Первые сведения об этой старинной усадьбе датируются 1469 годом. Главное здание мызы было построено в середине XVIII века, но в 1905 году поместье сгорело. Позднее его отстроили заново, но в более современном по тому времени стиле.

Мыза Вяэна и приусадебный парк
Адрес: Vääna, 76903 Harju County

Мыза Вяэна вместе с приусадебным парком и близлежащими постройками обладает особой ценностью благодаря своей интересной культурной истории и художественной ценности. Самые ранние сообщения о мызе Вяэна относятся к 1325 году. До 1919 года она принадлежала семейству фон Штакельбергов, которые построили здесь одну из самобытнейших в Эстонии усадеб в стиле позднего барокко. Начиная с 1920 года до наших дней в усадьбе действует детский сад – начальная школа, а в течение двух последних десятилетий здание подвергалось реставрации. В XIX веке для создания романтической атмосферы в парке были возведены искусственные развалины, которые сохранились до сих пор.

Читайте также: