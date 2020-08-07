НЕ ПРОПУСТИТЕ! На этих выходных по всей Эстонии пройдет акция "Дни забытых мыз"

Усадьба Пуурмани

Адрес: Puurmani, 49014 Jõgevamaa

Величественный усадебный ансамбль с белоснежным главным зданием, выполненным в стиле неоренессанса, был построен во времена Г. Й. Мантейфеля (G.J.Mannteuffel) в 1860 году. Именно в Пуурманиском дворце в 1918 году Юлиус Куперьянов сформировал свой партизанский батальон. В настоящее время в здании дворца действует Пуурманиская гимназия. Во время прогулки по усадьбе вы можете посмотреть несколько этажей, заглянуть в будуар графини, найти тайную дверь, ведущую наверх в башню, а также кабинет и сокровищницу графа.

Мыза Адавере

Адрес: Kooli 1, Adavere, 48001 Jõgeva maakond

Первое упоминание о мызе Адавере (на немецком языке Addafer) датировано второй половиной XVII века. После окончания Северной войны усадьба принадлежала фон Фикам, а потом - фон Виетингоффам. В середине XVIII века был заложен регулярный французский парк в стиле барокко, кроме этого был построен деревянный господский дом и многочисленные второстепенные постройки. В 1816 году усадьба перешла во владение к дворянской семье фон Штакельбергов, а в 1876 году усадьбу приобрели фон Вахли. В 18 веке фон Вахли построили исторический господский дом, который национализировали в 1919 году. Позднее здесь находилось лесничество, потом - школа.