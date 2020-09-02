НЕ ПРОПУСТИТЕ! На этих выходных в Таллинне пройдет фестиваль кофе

«Мы очень рады тому, что можем помочь местным обжарочным и кофейным компаниям встретиться с потребителями – это вопрос мотивации и новых клиентов в нынешней – не самой простой – финансовой ситуации, – комментирует главный организатор фестиваля Кеннет Сарв. – Гости фестиваля действительно могут поддержать местные кофейные компании, посетив фестиваль, а заодно и найти для себя что-то новое из представленного выбора качественных товаров.»

Посетить фестиваль стоит не только кофеманам – любителей горячих напитков ждут лучшие чаи и какао. Кроме того, вы сможет отведать кондитерские изделия, закуски и многое другое.

И в субботу, и в воскресенье в рамках фестиваля пройдут конкурсы в двух категориях: латте-арт, или создание рисунков на кофе, и каппинг, или дегустация кофе. Конкурсы определят лучших мастеров из десятков участников.