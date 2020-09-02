02.09.2020, 09:49

НЕ ПРОПУСТИТЕ! На этих выходных в Таллинне пройдет фестиваль кофе


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НЕ ПРОПУСТИТЕ! На этих выходных в Таллинне пройдет фестиваль кофе
Photo by Ben Garratt on Unsplash

Уже в эти выходные в Kultuurikatel пройдет четвертый по счету Таллиннский фестиваль кофе, который познакомит вас с последними трендами и технологиями из мира кофе. Главная цель фестиваля — развитие культуры кофе в Эстонии, а также поддержка местных кофейных компаний.

«Мы очень рады тому, что можем помочь местным обжарочным и кофейным компаниям встретиться с потребителями – это вопрос мотивации и новых клиентов в нынешней – не самой простой – финансовой ситуации, – комментирует главный организатор фестиваля Кеннет Сарв. – Гости фестиваля действительно могут поддержать местные кофейные компании, посетив фестиваль, а заодно и найти для себя что-то новое из представленного выбора качественных товаров.»

Посетить фестиваль стоит не только кофеманам – любителей горячих напитков ждут лучшие чаи и какао. Кроме того, вы сможет отведать кондитерские изделия, закуски и многое другое.

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И в субботу, и в воскресенье в рамках фестиваля пройдут конкурсы в двух категориях: латте-арт, или создание рисунков на кофе, и каппинг, или дегустация кофе. Конкурсы определят лучших мастеров из десятков участников.

Фестиваль организован согласно всем рекомендациям Департамента здоровья. Организаторы фестиваля просят больных гостей оставаться дома. На месте вы найдете дезинфицирующие средства, а организаторы фестиваля будут следить за общим количеством гостей. Входы и выходы будут разделены.

Время посещения:

Суббота, 05.09, 10-18:00
Воскресенье, 06.09, 10-16:00

Стоимость билета – 7 евро, детям до 12 лет вход бесплатный только при сопровождении взрослого. Билеты можно приобрести на месте или в предварительной продаже в пунктах Piletilevi.

Спонсорами фестиваля выступают компании Farmi и Brita, спонсорами кофейных конкурсов – Brita, Caffeine, Farmi, Lavazza, Mission Coffee Works, Paulig и Profexpo.

Четвертый по счету Таллиннский фестиваль кофе пройдет 5 и 6 сентября в Kultuurikatel. На мероприятии вы сможете ознакомиться со множеством особых сортов кофе, разными способами приготовления кофе, а также с современными кофемашинами. Помимо кофе на

фестивале можно попробовать и другие горячие напитки – например, чай и какао, а также отведать еды в поп-ап кафе. Огранизатором фестиваля является Profexpo OÜ.

Дополнительная информация:

www.tallinncoffeefestival.ee
www.facebook.com/tallinncoffeefestival

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