НЕ ПРОПУСТИТЕ! На этих выходных в Таллинне пройдет фестиваль кофе

Фестиваль организован согласно всем рекомендациям Департамента здоровья. Организаторы фестиваля просят больных гостей оставаться дома. На месте вы найдете дезинфицирующие средства, а организаторы фестиваля будут следить за общим количеством гостей. Входы и выходы будут разделены.
Время посещения:
Суббота, 05.09, 10-18:00
Воскресенье, 06.09, 10-16:00
Стоимость билета – 7 евро, детям до 12 лет вход бесплатный только при сопровождении взрослого. Билеты можно приобрести на месте или в предварительной продаже в пунктах Piletilevi.
Спонсорами фестиваля выступают компании Farmi и Brita, спонсорами кофейных конкурсов – Brita, Caffeine, Farmi, Lavazza, Mission Coffee Works, Paulig и Profexpo.
Четвертый по счету Таллиннский фестиваль кофе пройдет 5 и 6 сентября в Kultuurikatel. На мероприятии вы сможете ознакомиться со множеством особых сортов кофе, разными способами приготовления кофе, а также с современными кофемашинами. Помимо кофе на
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