10.12.2019, 12:01

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Рождественская деревня в музее под открытым небом: чудеса и поверья сквозь столетия


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НЕ ПРОПУСТИТЕ! Рождественская деревня в музее под открытым небом: чудеса и поверья сквозь столетия
Foto: Vallo Kruuser

Уже в эти выходные, 14 - 15 декабря с 11:00 до 16:00 часов​, в музее под открытым небом можно будет познакомиться с традициями празднования Рождества.

Рождество — время чудес и поверий. Рождественские поверья менялись на протяжении времени — языческие обычаи смешались с христианскими, старые народные традиции — с новыми западными обычаями.

На протяжении столетий в рождественскую ночь приветствовали души предков, занимались обрядами, которые приносили счастье, рассказывали историю Рождения Христа, а также ждали в гости деда мороза и гномиков. И верили в чудеса.

В Эстонском музее под открытым небом в этом году появится возможность принять участие в семейных поверьях разных времен.

1) Хутор Сасси-Яани — игры с гномиками и полный переполох

Известный каждому рождественский переполох в торговых центрах, с мигающими огнями и звуками бесконечно повторяющейся музыки, дошел и до рождественской деревни. Это похоже на современное волшебное мерцание. Хутор Сасси-Яани празднично украшен, и здесь спрятались гномики. Если ты сможешь их найти, получишь сладости от снеговика. В жилой риге проходит рождественская ярмарка, где можно приобрести красивые подарки ручной работы от эстонских мастеров. Общество друзей музея под открытом небом предлагает горячий чай в летней кухне.

2) Хутор Кёстриасеме — Рождество в семье пастора

Уже на протяжении столетий отмечают Рождество, как рождение Иисуса Христа. В семье пастора царит благоговейная атмосфера. Пастор готовится к рождественской службе. Тут можно услышать о рождении Иисуса, о рождественских посланиях и чудесах. В жилой риге можно смастерить рождественские украшения из соломы.

3) Хутор​ Хярьяпеа — “Дед Мороз уже в пути!”

В советское время Рождество, как религиозный праздник, государством не поощрялся. Рождество и сочельник были обычными, будними днями. Поэтому, во многих семьях весело отмечали праздник в Новогоднюю ночь. На хуторе Хярьяпеа чувствуется новогодняя оживленность: семья в сборе, елка украшена, стол накрыт, шампанское охлаждается. Не хватает только Деда Мороза…

4) Сауна Нулли-Майе — верования в ночь зимнего солнцестояния

Чтобы немного согреться в холодный Рождественский вечер, семья бедняков греет сауну. Они рассказывают увлекательные и немного леденящие душу истории о зимнем солнцестоянии. Здесь можно услышать о черте, привидениях и духах — всех тех, кто в Рождество тоже находятся рядом.

5) Хутор Пулга — Рождество в старой жилой риге

В теплой жилой риге под потолком висят рождественские украшения и накрыт праздничный стол. Уважающая старинные традиции семья занесла в дом сено, и готовится чинно встречать Рождество. Тут знакомят со старинными рождественскими традициями и делятся советами, как защитить свою семью от зла.

6) Школа Куйе — первая елка 1887

Новый директор школы Куйе организовал ёлку для бедных жителей деревни, чтобы хоть немного подарить радость Рождества обделенным. Вместе они поют песни, украшают ёлку и раздают подарки. Для бедных жителей деревни этот вечер — настоящее чудо.

7) Сельский магазин Лау — время подарков и хороших пожеланий

В 1930х годах как в городах, так и в деревнях все больше входит в моду делать рождественские подарки. В деревенском магазине Лау пожилые дамы выставляют на прилавки новые рождественские товары и дают советы, что подарить близким на праздники. А вот и новинка — поступила новая подборка прекрасных открыток и работает почтовая контора. В гостиной можно и самим сделать рождественскую открытку с добрыми пожеланиями, и тут же отправить её по почте.

8) Хутор Сепа — знать бы, что принесёт грядущий год

Длинные праздники, в особенности Рождественская и Новогодняя ночь, прекрасно подходят для гадания и влияния на будущее. Дочери хозяина хутора Сепа известны в деревне как хорошие гадалки, мать обучила их колдовству. Своими знаниями они делятся с теми любопытными, кто осмелится зайти к ним в дом. Хозяин дома не уступает женской половине, и зовёт всех в кузницу, ковать своё счастье.

9) Часовня Сутлепа

В маленькой церкви музея под открытым небом звучат красивые рождественские песни.

Суббота

В 12.00 Детский хор Французского Лицея

В 13.00 Камерный хор Crede

В 14.00 Школа Nõmme Pärimuskool

В 15.00 Камерный хор Эстонской художественной академии

Воскресенье

В 12.00 Таллиннский смешанный хор островитян

В 14.00 Камерный хор Peeteli выступает с программой дня святой Люции

В 15.00 Богослужение Рождественской деревни, проводит Тоомас Пауль

10) Корчма Колу

В корчме Колу можно отдохнуть и попробовать праздничные блюда.

11) На хуторе Сету и в доме старовера из Причудья отмечают Рождество по старому календарю с 6 по 7 января. С их традициями можно познакомиться в музее под открытым небом 4 января.

Более подробная информация на сайте музея ЗДЕСЬ.

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