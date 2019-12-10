НЕ ПРОПУСТИТЕ! Рождественская деревня в музее под открытым небом: чудеса и поверья сквозь столетия
Уже в эти выходные, 14 - 15 декабря с 11:00 до 16:00 часов, в музее под открытым небом можно будет познакомиться с традициями празднования Рождества.
Уже в эти выходные, 14 - 15 декабря с 11:00 до 16:00 часов, в музее под открытым небом можно будет познакомиться с традициями празднования Рождества.
Рождество — время чудес и поверий. Рождественские поверья менялись на протяжении времени — языческие обычаи смешались с христианскими, старые народные традиции — с новыми западными обычаями.
На протяжении столетий в рождественскую ночь приветствовали души предков, занимались обрядами, которые приносили счастье, рассказывали историю Рождения Христа, а также ждали в гости деда мороза и гномиков. И верили в чудеса.
В Эстонском музее под открытым небом в этом году появится возможность принять участие в семейных поверьях разных времен.
Известный каждому рождественский переполох в торговых центрах, с мигающими огнями и звуками бесконечно повторяющейся музыки, дошел и до рождественской деревни. Это похоже на современное волшебное мерцание. Хутор Сасси-Яани празднично украшен, и здесь спрятались гномики. Если ты сможешь их найти, получишь сладости от снеговика. В жилой риге проходит рождественская ярмарка, где можно приобрести красивые подарки ручной работы от эстонских мастеров. Общество друзей музея под открытом небом предлагает горячий чай в летней кухне.
Уже на протяжении столетий отмечают Рождество, как рождение Иисуса Христа. В семье пастора царит благоговейная атмосфера. Пастор готовится к рождественской службе. Тут можно услышать о рождении Иисуса, о рождественских посланиях и чудесах. В жилой риге можно смастерить рождественские украшения из соломы.
В советское время Рождество, как религиозный праздник, государством не поощрялся. Рождество и сочельник были обычными, будними днями. Поэтому, во многих семьях весело отмечали праздник в Новогоднюю ночь. На хуторе Хярьяпеа чувствуется новогодняя оживленность: семья в сборе, елка украшена, стол накрыт, шампанское охлаждается. Не хватает только Деда Мороза…
Чтобы немного согреться в холодный Рождественский вечер, семья бедняков греет сауну. Они рассказывают увлекательные и немного леденящие душу истории о зимнем солнцестоянии. Здесь можно услышать о черте, привидениях и духах — всех тех, кто в Рождество тоже находятся рядом.
В теплой жилой риге под потолком висят рождественские украшения и накрыт праздничный стол. Уважающая старинные традиции семья занесла в дом сено, и готовится чинно встречать Рождество. Тут знакомят со старинными рождественскими традициями и делятся советами, как защитить свою семью от зла.
Новый директор школы Куйе организовал ёлку для бедных жителей деревни, чтобы хоть немного подарить радость Рождества обделенным. Вместе они поют песни, украшают ёлку и раздают подарки. Для бедных жителей деревни этот вечер — настоящее чудо.
В 1930х годах как в городах, так и в деревнях все больше входит в моду делать рождественские подарки. В деревенском магазине Лау пожилые дамы выставляют на прилавки новые рождественские товары и дают советы, что подарить близким на праздники. А вот и новинка — поступила новая подборка прекрасных открыток и работает почтовая контора. В гостиной можно и самим сделать рождественскую открытку с добрыми пожеланиями, и тут же отправить её по почте.
Длинные праздники, в особенности Рождественская и Новогодняя ночь, прекрасно подходят для гадания и влияния на будущее. Дочери хозяина хутора Сепа известны в деревне как хорошие гадалки, мать обучила их колдовству. Своими знаниями они делятся с теми любопытными, кто осмелится зайти к ним в дом. Хозяин дома не уступает женской половине, и зовёт всех в кузницу, ковать своё счастье.
В маленькой церкви музея под открытым небом звучат красивые рождественские песни.
Суббота
В 12.00 Детский хор Французского Лицея
В 13.00 Камерный хор Crede
В 14.00 Школа Nõmme Pärimuskool
В 15.00 Камерный хор Эстонской художественной академии
Воскресенье
В 12.00 Таллиннский смешанный хор островитян
В 14.00 Камерный хор Peeteli выступает с программой дня святой Люции
В 15.00 Богослужение Рождественской деревни, проводит Тоомас Пауль
В корчме Колу можно отдохнуть и попробовать праздничные блюда.
11) На хуторе Сету и в доме старовера из Причудья отмечают Рождество по старому календарю с 6 по 7 января. С их традициями можно познакомиться в музее под открытым небом 4 января.
Более подробная информация на сайте музея ЗДЕСЬ.
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