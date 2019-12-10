НЕ ПРОПУСТИТЕ! Рождественская деревня в музее под открытым небом: чудеса и поверья сквозь столетия

Рождество — время чудес и поверий. Рождественские поверья менялись на протяжении времени — языческие обычаи смешались с христианскими, старые народные традиции — с новыми западными обычаями.

На протяжении столетий в рождественскую ночь приветствовали души предков, занимались обрядами, которые приносили счастье, рассказывали историю Рождения Христа, а также ждали в гости деда мороза и гномиков. И верили в чудеса.

В Эстонском музее под открытым небом в этом году появится возможность принять участие в семейных поверьях разных времен.

1) Хутор Сасси-Яани — игры с гномиками и полный переполох

Известный каждому рождественский переполох в торговых центрах, с мигающими огнями и звуками бесконечно повторяющейся музыки, дошел и до рождественской деревни. Это похоже на современное волшебное мерцание. Хутор Сасси-Яани празднично украшен, и здесь спрятались гномики. Если ты сможешь их найти, получишь сладости от снеговика. В жилой риге проходит рождественская ярмарка, где можно приобрести красивые подарки ручной работы от эстонских мастеров. Общество друзей музея под открытом небом предлагает горячий чай в летней кухне.