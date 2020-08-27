НЕ ПРОПУСТИТЕ! Сегодня состоится увлекательная экскурсия по Ласнамяэ: легенды, захватывающая история и много интересных фактов

Сегодня вечером все желающие могут принять участие в увлекательной экскурсии по Лагна и Паэвялья.

В 18:00 встречаемся на мосту Саарепийга около магазина Лаагна, чтобы отправиться в путешествие по Котка и Лаагна.

Экскурсия пройдет на русском языке, проведет ее замечательный таллиннский гид Эдуард Кольхоф. В ходе пешей прогулки вы сможете познакомиться с районной планировкой и архитектурными решениями 70-80-х годов; услышать много интересных фактов о строительстве Лаагна теэ и узнать, почему мосты получили именно такие названия; вспомнить, показы каких фильмов проходили в кинотеатре "Линдакиви" и где, провожая призывников на службу, было пролито озеро девичьих слёз.