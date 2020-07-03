НЕ ПРОПУСТИТЕ! Серия учебных походов продолжится на острове Аэгна
В субботу, 11 июля, и в воскресенье, 12 июля, любители природы приглашаются на остров Аэгна в рамках серии походов “Времена города в природе Таллинна”.
В субботу, 11 июля, и в воскресенье, 12 июля, любители природы приглашаются на остров Аэгна в рамках серии походов “Времена города в природе Таллинна”.
Остров Аэгна, расположенный в 14 километрах от столичного порта, является единственным островом, входящим в административную территорию Таллинна. Его площадь — 3 км2, что делает Аэгна 17-м по величине островом в Эстонии. С 1991 года является ландшафтным заповедником, который был создан с целью сохранения природы и уникального культурного наследия небольшого острова в условиях плотной посещаемости. Природными ценностями острова являются старые леса, многоликие побережья, небольшие болотца и крупные валуны.
Паром отправляется из Таллинна в 10:30 и прибывает на Аэгна в 11:30. С Аэгна паром отправляется в 18:30 и прибывает обратно в Таллинн в 19:30. Гидом похода на русском языке будет Олев Абнер.
Участие в учебном походе бесплатное, однако требуется предварительная регистрация ЗДЕСЬ. Регистрация начнется в среду, 8 июля, в 12:00.
В группе может участвовать до 25 человек. Несовершеннолетние могут участвовать только в сопровождении взрослого.
Организаторы просят участников похода одеться в соответствии с погодными условиями, учитывая морскую прохладу и продолжительность прогулки на острове. Рекомендуется также взять собой продукты для пикника и питьевую воду.
Поход организует Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке ЦУ “Центр инвестирования в окружающую среду” (KIK).
Больше информации о природе острова Аэгна, его видовом разнообразии и истории можно найти ЗДЕСЬ.
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